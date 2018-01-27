Вертолет ВВС США по ошибке уничтожил колонну иракских сил безопасности

В Ираке 8 человек погибли и 20 пострадали
из-за ошибки американских военных.
Инцидент произошел в ночь на 27 января в городе Эль-Багдади, который находится на западе Ирака. Во время антитеррористической операции по конвою открыл огонь американский вертолет.
В результате погибли 8 человек, в том числе высокопоставленный сотрудник разведки, пятеро полицейских и женщина. Еще 20 человек пострадали. В частности, был ранен местный начальник полиции, сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает Al-Manar, колонну иракских сил безопасности был по ошибке приняли за автомобили террористов.
В результате погибли 8 человек, в том числе высокопоставленный сотрудник разведки, пятеро полицейских и женщина. Еще 20 человек пострадали. В частности, был ранен местный начальник полиции, сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает Al-Manar, колонну иракских сил безопасности был по ошибке приняли за автомобили террористов.
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