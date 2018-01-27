«Омерзительно»: Зюганов считает преступным показ «Смерти Сталина» в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посмотрел фрагменты комедии Армандо Яннуччи «Смерть Сталина». В кулуарах проходящего в Подмосковье пленума ЦК КПРФ политик прокомментировал увиденное.
По мнению главного российского коммуниста, это полотно не достойно называться фильмом и является провокацией.
Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР: «Я смотрел фрагменты из этого фильма. Омерзительно и отвратительно. Просто недостойно называться художественным фильмом. 100-процентная провокация, направленная против нашего народа и нашей страны. Мы категорически против таких поделок, потому что они унижают народ. Я считаю, что такие фильмы тащить на наш экран не только недостойно, но и преступно».
Зюганов назвал «Смерть Сталина» проявлением «русофобии и антисоветизма», передает ТАСС. Сатирическая комедия рассказывает о борьбе за власть после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, которого не стало в 1953 году. Эта картина должна была выйти на экраны 25 января, но во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение.
Перед премьерой состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали представители российской киноиндустрии и Российского исторического общества, депутаты Госдумы и члены Общественного совета при Минкультуры РФ. Временно отозвать прокатное удостоверение попросили посмотревшие этот фильм деятели культуры.
Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР: «Я смотрел фрагменты из этого фильма. Омерзительно и отвратительно. Просто недостойно называться художественным фильмом. 100-процентная провокация, направленная против нашего народа и нашей страны. Мы категорически против таких поделок, потому что они унижают народ. Я считаю, что такие фильмы тащить на наш экран не только недостойно, но и преступно».
Зюганов назвал «Смерть Сталина» проявлением «русофобии и антисоветизма», передает ТАСС. Сатирическая комедия рассказывает о борьбе за власть после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, которого не стало в 1953 году. Эта картина должна была выйти на экраны 25 января, но во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение.
Перед премьерой состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали представители российской киноиндустрии и Российского исторического общества, депутаты Госдумы и члены Общественного совета при Минкультуры РФ. Временно отозвать прокатное удостоверение попросили посмотревшие этот фильм деятели культуры.
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