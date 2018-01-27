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    При взрыве в дипломатическом квартале Кабула 40 человек погибли, 140 ранены

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    При взрыве в дипломатическом квартале Кабула 40 человек погибли, 140 ранены

    При взрыве в дипломатическом квартале Кабула 40 человек погибли, 140 ранены

    При взрыве в дипломатическом квартале Кабула 40 человек погибли, 140 ранены
  • Фото: Associated Press © 2018, Rahmat Gul

    • Появились новые данные о жертвах атаки, произошедшей сегодня а столице Афганистана.

    Как передает телеканал 1TV со ссылкой на местный Минздрав, при взрыве в дипломатическом квартале Кабула погибли не менее 40 человек, еще 140 получили ранения.

    По информации местных СМИ, нападение в квартале Вазир-Акбар-Хан, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле. Многие здания в результате атаки повреждены, в них выбило окна.

    Ответственность за случившееся взяло на себя радикальное движение «Талибан». Посольство РФ в Кабуле находится далеко от места теракта, данные о пострадавших россиянах не поступали.

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