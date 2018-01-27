Загадочную гибель канадского миллиардера и его жены признали убийством

Канадская полиция подтвердила, что миллиардер Барри Шерман и его жена Хани были убиты.
Правоохранители пришли к выводу о том, что основатель фармацевтической компании Apotex и его супруга стали жертвами целенаправленного убийства, после тщательного сбора улик и опроса около 130 свидетелей.
При этом в полиции подчеркивают, что составили «обширный список» лиц, которых проверят на причастность к преступлению. Задержаний пока не проводилось, передает CBC Toronto.
Напомним, Барри Шерман, состояние которого оценивалось в 3,7 млрд долларов, и его жена Хани были обнаружены мертвыми в своем особняке в Торонто в середине декабря 2017 года. На шеях 75-летнего миллиардера и его 70-летней супруги были ремни, прикрепленные к перилам у крытого бассейна.
Смерть бизнесмена и жены в полиции сразу признали подозрительной. В правоохранительных органах не исключали версию о самоубийстве. Родственники же не согласились с этой версией и решили обратиться к частным детективам.
При этом в полиции подчеркивают, что составили «обширный список» лиц, которых проверят на причастность к преступлению. Задержаний пока не проводилось, передает CBC Toronto.
Напомним, Барри Шерман, состояние которого оценивалось в 3,7 млрд долларов, и его жена Хани были обнаружены мертвыми в своем особняке в Торонто в середине декабря 2017 года. На шеях 75-летнего миллиардера и его 70-летней супруги были ремни, прикрепленные к перилам у крытого бассейна.
Смерть бизнесмена и жены в полиции сразу признали подозрительной. В правоохранительных органах не исключали версию о самоубийстве. Родственники же не согласились с этой версией и решили обратиться к частным детективам.
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