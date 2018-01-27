В Калининградской области бездомный кот не дал замерзнуть потерявшемуся подростку

Руслан пропал утром 25 января, последний раз его видели рядом со школой в поселке Добровольск, но на уроках он так и не появился. Нашелся подросток спустя сутки, когда сам вышел на дорогу. Полицейские доставили школьника в отделение, напоили горячим чаем и вызвали родителей.Мальчик рассказал, что решил пропустить занятия в школе, чтобы поехать к бабушке в городе Краснознаменск и сделать фотографию на паспорт. Бабушки дома не оказалось, и Руслан решил вернуться домой пешком, но до наступления темноты не успел, поэтому ему пришлось ночевать в заброшенном сарае. Там компанию ему составил бездомный кот, который согревал школьника всю ночь.: «В благодарность мальчик забрал усатого-полосатого к себе домой и больше не расстается с ним ни на минуту».С именем кота Руслан определился быстро и назвал его «Спасителем». С родителями и бабушкой мальчика полицейские провели профилактическую беседу.