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    В Калининградской области бездомный кот не дал замерзнуть потерявшемуся подростку

    3 комментария
    • Фото: 39.мвд.рф
    В Калининградской области бездомный кот не дал замерзнуть потерявшемуся подростку

    В Калининградской области бездомный кот не дал замерзнуть потерявшемуся подростку

    В Калининградской области бездомный кот не дал замерзнуть потерявшемуся подростку
  • Фото: 39.мвд.рф

    • В Калининградской области полицейские нашли пропавшего 13-летнего мальчика. Руслан вернулся домой невредимым благодаря бездомному коту.

    Руслан пропал утром 25 января, последний раз его видели рядом со школой в поселке Добровольск, но на уроках он так и не появился. Нашелся подросток спустя сутки, когда сам вышел на дорогу. Полицейские доставили школьника в отделение, напоили горячим чаем и вызвали родителей.

    Мальчик рассказал, что решил пропустить занятия в школе, чтобы поехать к бабушке в городе Краснознаменск и сделать фотографию на паспорт. Бабушки дома не оказалось, и Руслан решил вернуться домой пешком, но до наступления темноты не успел, поэтому ему пришлось ночевать в заброшенном сарае. Там компанию ему составил бездомный кот, который согревал школьника всю ночь.

    Управление МВД по Калининградской области: «В благодарность мальчик забрал усатого-полосатого к себе домой и больше не расстается с ним ни на минуту».

    С именем кота Руслан определился быстро и назвал его «Спасителем». С родителями и бабушкой мальчика полицейские провели профилактическую беседу.

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