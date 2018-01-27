Сурков назвал новые предложения США по Украине «реализуемыми»

Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал «дубайский пакет» американских предложений по развертыванию миссии ООН на
юго-востоке Украины вполне реализуемым.
Россия внимательно изучит новые предложения США по Украине и своевременно даст ответ, заявил ТАСС помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.
Владислав Сурков, помощник президента РФ: «Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. „Дубайский пакет“ американских наработок, в отличие от „белградского“, в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд. Главное в нем — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу».
Это уже четвертая встреча Суркова и Волкера по вопросам Украины. До этого политики проводили переговоры в Минске 21 августа 2017 года, а также 7 октября и 13 ноября в Белграде. Ранее в Кремле отмечали, что не ожидают каких-либо конкретных результатов от встречи в Дубае.
Владислав Сурков, помощник президента РФ: «Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. „Дубайский пакет“ американских наработок, в отличие от „белградского“, в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд. Главное в нем — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу».
Это уже четвертая встреча Суркова и Волкера по вопросам Украины. До этого политики проводили переговоры в Минске 21 августа 2017 года, а также 7 октября и 13 ноября в Белграде. Ранее в Кремле отмечали, что не ожидают каких-либо конкретных результатов от встречи в Дубае.
Комментарии