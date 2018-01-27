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    Сурков назвал новые предложения США по Украине «реализуемыми»

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    Сурков назвал новые предложения США по Украине «реализуемыми»

    Сурков назвал новые предложения США по Украине «реализуемыми»

    Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал «дубайский пакет» американских предложений по развертыванию миссии ООН на юго-востоке Украины вполне реализуемым.

    Россия внимательно изучит новые предложения США по Украине и своевременно даст ответ, заявил ТАСС помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.

    Владислав Сурков, помощник президента РФ: «Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. „Дубайский пакет“ американских наработок, в отличие от „белградского“, в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд. Главное в нем — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу».

    Это уже четвертая встреча Суркова и Волкера по вопросам Украины. До этого политики проводили переговоры в Минске 21 августа 2017 года, а также 7 октября и 13 ноября в Белграде. Ранее в Кремле отмечали, что не ожидают каких-либо конкретных результатов от встречи в Дубае.

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