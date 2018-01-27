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    Российским бобслеистам придется выступать на Олимпиаде на старой технике

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    Российским бобслеистам придется выступать на Олимпиаде на старой технике

    Российским бобслеистам придется выступать на Олимпиаде на старой технике

    Российские спортсмены так и не получили обещанные новые бобы, сообщил глава Федерации бобслея России Александр Зубков.

    По его словам, за последние полгода федерация неоднократно поднимала вопрос об обеспечении сборной новой техникой, однако до сегодняшнего дня проблема так и не была решена. Из-за этого, сообщил Зубков, национальной команде придется выступать на Олимпийских играх на старой технике.

    При этом глава Федерации бобслея подчеркнул, что к олимпийскому сезону новые бобы закупили практически все ведущие сборные мира, передает ТАСС.

    Кроме того, Зубков сообщил, что мужская сборная сможет выставить на Игры два экипажа двоек и один — четверок. Заполнить еще одну заработанную квоту в четверках не удалось из-за решения Международного олимпийского комитета.

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    Напомним, ранее МОК пожизненно отстранил от Олимпиад целую группу российских бобслеистов, в том числе лидера сборной Александра Касьянова вместе с разгоняющими Ильвиром Хузиным и Алексеем Пушкарёвым. Их признали виновными в допинговых нарушениях. Сейчас спортсмены оспаривают отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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