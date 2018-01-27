Спасатели не нашли людей на плоту с пропавшего траулера «Восток»

Спасатели подняли один из плотов, обнаруженных в районе поисков рыболовного судна «Восток» в Японском море, но никого на нем не обнаружили. Также в море найден еще один плот с траулера.
В районе поисков рыболовного судна «Восток» в Японском море найдены два плота. На первом людей не обнаружили. Ко второму плоту сейчас идет судно, чтобы поднять его на борт, сообщили «Интерфаксу» в «ДВ-флот».
МЧС по Приморскому краю: «После обследования первого, спасатели установили, что внутри спасательного плота вода. Никого обнаружено не было. Ведутся работы по подъему второго плота».
Представитель морского спасательно-координационного центра Владивосток также подтвердил агентству, что оба плота были с пропавшего судна.
Ранее сообщалось, что рыболовное судно «Восток», на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. По мнению экспертов, судно могло затонуть из-за обледенения.
Ранее стало известно, что группировка судов, которые участвуют в поисках траулера «Восток» в Японском море, расширена. В район вышел теплоход Сахалинского морского пароходства «Кунашир». Он присоединится к судну «Феско». С воздуха территорию осматривают экипажи вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Погода в районе поисков постепенно улучшается.
МЧС по Приморскому краю: «После обследования первого, спасатели установили, что внутри спасательного плота вода. Никого обнаружено не было. Ведутся работы по подъему второго плота».
Представитель морского спасательно-координационного центра Владивосток также подтвердил агентству, что оба плота были с пропавшего судна.
Ранее сообщалось, что рыболовное судно «Восток», на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. По мнению экспертов, судно могло затонуть из-за обледенения.
Ранее стало известно, что группировка судов, которые участвуют в поисках траулера «Восток» в Японском море, расширена. В район вышел теплоход Сахалинского морского пароходства «Кунашир». Он присоединится к судну «Феско». С воздуха территорию осматривают экипажи вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Погода в районе поисков постепенно улучшается.
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