В Хабаровске 100 школьников подхватили кишечную инфекцию в столовой

В хабаровской гимназии зарегистрировали 100 случаев острой кишечной инфекции, среди заболевших — семеро взрослых, остальные — дети.
Заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести. Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, остальные получают лечение в амбулаторных условиях, сообщили в Роспотребнадзоре.
Экспертиза показала, что в пищеблоке учебного заведения были нарушены правила мытья посуды и инвентаря, режима дезинфекции, а также питьевого режима для детей. Гимназия сейчас закрыта на карантин, идет дезинфекция.
По предварительным данным, причиной массового заболевания стал норовирус. Санитарные врачи отмечают, что заболевание очень заразно. Вирусы устойчивы к дезинфицирующим средствам и могут длительно сохранять инфекционные свойства на различных поверхностях.
По факту вспышки кишечной инфекции возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор начал проверку гимназии и ЗАО «Контакт», которое организует питание школьников, сообщает РИА Новости.
Экспертиза показала, что в пищеблоке учебного заведения были нарушены правила мытья посуды и инвентаря, режима дезинфекции, а также питьевого режима для детей. Гимназия сейчас закрыта на карантин, идет дезинфекция.
По предварительным данным, причиной массового заболевания стал норовирус. Санитарные врачи отмечают, что заболевание очень заразно. Вирусы устойчивы к дезинфицирующим средствам и могут длительно сохранять инфекционные свойства на различных поверхностях.
По факту вспышки кишечной инфекции возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор начал проверку гимназии и ЗАО «Контакт», которое организует питание школьников, сообщает РИА Новости.
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