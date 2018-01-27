Мультирезка и аэрогриль помогут сэкономить время и разнообразить рацион

Нередко диетологи рекомендуют чаще готовить дома, чтобы контролировать то, что ешь. А чтобы полюбить готовку, ускорить ее и разнообразить, можно применить достижения прогресса. Про мультиварку, вероятно, и так все знают, поэтому стоит рассмотреть 5 менее очевидных вариантов.
Первый в списке технических помощников на кухне — аэрогриль. Его преимущество перед духовкой и сковородкой в том, что готовка здесь происходит без масла и жира, при этом пища почти никогда не подгорает. Можно выставить таймер, чтобы прибор отключался сам. Подходит он не только для мяса, как думают многие. В нем можно готовить пиццу и борщ, сушить яблоки и даже делать домашние заготовки.
Если сравнивать с плитой, то недостатки есть: на готовку уходит больше времени, а некоторые жалуются на высокий расход электроэнергии. Но аэрогриль отлично подойдет как дополнительный гаджет, который поможет внести разнообразие в ваш рацион.
То же самое можно сказать и о мультирезке. Она справится не только с ведром оливье и винегрета, но и с фруктовым чатни для этих панкейков. В прибор закладывают киви, яблоко, грушу и довольно быстро получают множество небольших фруктовых ломтиков, которые надо потушить на сковородке. Этот отличный кухонный гаджет поможет сэкономить время. При этом на самом гаджете экономить не стоит, так как дешевые модели частенько ломаются, имеют меньше насадок, да и режут хуже.
Другой отличный вариант для измельчения пищи — блендер. И не надо думать, что он подходит только для приготовления смузи и супов-пюре. Этот компактный прибор в каких-то случаях может заменить громоздкую мясорубку и сделать фарш для котлет из свиного сердца. В некоторых новых моделях есть еще и функция подогрева. С блендером-суповаркой можно обойтись и вовсе без плиты.
Новые возможности открывает и прибор под названием сэндвичница. В ней быстро получаются отличные горячие бутерброды. Но не только они. Всего за 2 минуты можно запечь омлет, а модель подороже с разными насадками превратит обычный завтрак в настоящий пир и сделает сэндвичи, драники, и вафли.
Неожиданные применения придуманы и для хлебопечки. Главный ее бонус, конечно, в том, что больше не нужно самому месить тесто, можно просто заложить ингредиенты и пойти читать книжку. Выпекать прибор тоже будет без дополнительного надзора. Важно только заложить компоненты. Если ошибиться в выборе муки или пропорциях, то результат может оказаться непропеченным или недостаточно пышным.
Хлебопечка способна еще запечь курицу, приготовить йогурт и даже сварить варенье, причем не надо стоять у плиты и постоянно помешивать. Правда, некоторые хозяйки жалуются, что после такого нетипичного применения прибор нередко ломается, да и вкус у получившихся блюд нравится не всем.
О кухонных помощниках, с которыми готовить станет интереснее, а иногда и быстрее, смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
Если сравнивать с плитой, то недостатки есть: на готовку уходит больше времени, а некоторые жалуются на высокий расход электроэнергии. Но аэрогриль отлично подойдет как дополнительный гаджет, который поможет внести разнообразие в ваш рацион.
То же самое можно сказать и о мультирезке. Она справится не только с ведром оливье и винегрета, но и с фруктовым чатни для этих панкейков. В прибор закладывают киви, яблоко, грушу и довольно быстро получают множество небольших фруктовых ломтиков, которые надо потушить на сковородке. Этот отличный кухонный гаджет поможет сэкономить время. При этом на самом гаджете экономить не стоит, так как дешевые модели частенько ломаются, имеют меньше насадок, да и режут хуже.
Другой отличный вариант для измельчения пищи — блендер. И не надо думать, что он подходит только для приготовления смузи и супов-пюре. Этот компактный прибор в каких-то случаях может заменить громоздкую мясорубку и сделать фарш для котлет из свиного сердца. В некоторых новых моделях есть еще и функция подогрева. С блендером-суповаркой можно обойтись и вовсе без плиты.
Новые возможности открывает и прибор под названием сэндвичница. В ней быстро получаются отличные горячие бутерброды. Но не только они. Всего за 2 минуты можно запечь омлет, а модель подороже с разными насадками превратит обычный завтрак в настоящий пир и сделает сэндвичи, драники, и вафли.
Неожиданные применения придуманы и для хлебопечки. Главный ее бонус, конечно, в том, что больше не нужно самому месить тесто, можно просто заложить ингредиенты и пойти читать книжку. Выпекать прибор тоже будет без дополнительного надзора. Важно только заложить компоненты. Если ошибиться в выборе муки или пропорциях, то результат может оказаться непропеченным или недостаточно пышным.
Хлебопечка способна еще запечь курицу, приготовить йогурт и даже сварить варенье, причем не надо стоять у плиты и постоянно помешивать. Правда, некоторые хозяйки жалуются, что после такого нетипичного применения прибор нередко ломается, да и вкус у получившихся блюд нравится не всем.
О кухонных помощниках, с которыми готовить станет интереснее, а иногда и быстрее, смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
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