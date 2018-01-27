Острая, сладкая и даже кофейная: чем баварская горчица отличается от русской

Во Франции и Германии горчица отличается от российской. Это нечто совершенно иное — ни бешеной остроты, ни слез из глаз. Оказывается, привычная приправа может
быть и кислой, и сладкой, и даже кофейной.
В России самая знаменитая горчица делается в Волгоградской области. В XIX веке в деревеньке Сарепта (сейчас это городской район) обрусевший немец Конрад Найт из сорного растения вывел сизую горчицу, которую называют сарептской или русской, и открыл производство соусов.
Юлия Красноглазова, главный хранитель музея-заповедника «Старая Сарепта»: «Когда Александру I на стол жители Сарепты поставили горчичное масло и горчицу, она была признана лучшей. Ее вкусовые качества намного превосходили английскую белую горчицу, за что Конрад Найт получил золотые часы».
В общих чертах технология сохранилась и в наши дни. Из семян сначала выжимают горчичное масло. Оно получается совсем не острым, но очень полезным. Из-за яркого вкуса многие в Поволжье любят заправлять салаты именно горчичным маслом, можно даже обходиться без соли. Оставшийся от семян жмых рубят в горчичный порошок, который замешивают с водой. Запах стоит такой едкий, что работают здесь в противогазах. Смесь заправляют тем же горчичным маслом и добавляют уксус, соль, сахар, консерванты. Особенно заботятся об остроте. Технологи жалуются, что зерна уже не такие жгучие, как прежде, а потому приходится добавлять натуральный ароматизатор.
В Европе все иначе. Горчицу ценят не только и не столько за остроту. Самый раскрученный бренд — дижонская горчица. Из названия понятно, что он родился во Франции. Тут есть специализированные лавочки, посвященные этой приправе.
Французы считают, что особый состав почвы в Бургундии, дает зернам местной черной горчицы неповторимый вкус. К тому же здесь много виноградников, поэтому сок, а иногда и вино используют для производства приправы. Есть и еще одна, не очень аппетитная причина распространения здесь горчицы.
Беранжери Лафлотт, управляющая магазином горчицы: «Бургундские герцоги использовали горчицу, чтобы замаскировать вкус мяса, которое они очень любили, но оно не всегда было свежим».
По французским понятиям, острота горчицы должна быть умеренной. Способ изготовления соуса со временем почти не поменялся. Даже мельница похожа на ту, что была два века назад. Из перемолотых зерен, вина и специй получают желтую массу. Классический рецепт требует удалить затем остатки семечек, чтобы горчица выглядела однородно.
В Германии есть свои горчичные традиции. В Берлине проводят дегустации для туристов и дают попробовать даже приправу с добавлением кофе, особо острую с перцем чили, но вообще немцы тоже предпочитают аромат, а не крепость. Знаменита, например, баварская сладкая горчица на пиве, которую подают к традиционным белым сосискам.
Еще слаще на вкус горчица американская. Ее делают из белых семян, добавляя чуточку уксуса, очень много сахара и подкрашивая куркумой. Любят американцы этот вкус так сильно, что в штате Висконсин даже отмечают День горчицы.
Что касается пользы или вреда для здоровья, тут все индивидуально. Конечно, при язве или гастрите увлекаться приправами не стоит, но вообще горчица улучшает перистальтику кишечника, что хорошо во время бурных застолий. Подробнее о полезных свойствах горчицы смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
Юлия Красноглазова, главный хранитель музея-заповедника «Старая Сарепта»: «Когда Александру I на стол жители Сарепты поставили горчичное масло и горчицу, она была признана лучшей. Ее вкусовые качества намного превосходили английскую белую горчицу, за что Конрад Найт получил золотые часы».
В общих чертах технология сохранилась и в наши дни. Из семян сначала выжимают горчичное масло. Оно получается совсем не острым, но очень полезным. Из-за яркого вкуса многие в Поволжье любят заправлять салаты именно горчичным маслом, можно даже обходиться без соли. Оставшийся от семян жмых рубят в горчичный порошок, который замешивают с водой. Запах стоит такой едкий, что работают здесь в противогазах. Смесь заправляют тем же горчичным маслом и добавляют уксус, соль, сахар, консерванты. Особенно заботятся об остроте. Технологи жалуются, что зерна уже не такие жгучие, как прежде, а потому приходится добавлять натуральный ароматизатор.
В Европе все иначе. Горчицу ценят не только и не столько за остроту. Самый раскрученный бренд — дижонская горчица. Из названия понятно, что он родился во Франции. Тут есть специализированные лавочки, посвященные этой приправе.
Французы считают, что особый состав почвы в Бургундии, дает зернам местной черной горчицы неповторимый вкус. К тому же здесь много виноградников, поэтому сок, а иногда и вино используют для производства приправы. Есть и еще одна, не очень аппетитная причина распространения здесь горчицы.
Беранжери Лафлотт, управляющая магазином горчицы: «Бургундские герцоги использовали горчицу, чтобы замаскировать вкус мяса, которое они очень любили, но оно не всегда было свежим».
По французским понятиям, острота горчицы должна быть умеренной. Способ изготовления соуса со временем почти не поменялся. Даже мельница похожа на ту, что была два века назад. Из перемолотых зерен, вина и специй получают желтую массу. Классический рецепт требует удалить затем остатки семечек, чтобы горчица выглядела однородно.
В Германии есть свои горчичные традиции. В Берлине проводят дегустации для туристов и дают попробовать даже приправу с добавлением кофе, особо острую с перцем чили, но вообще немцы тоже предпочитают аромат, а не крепость. Знаменита, например, баварская сладкая горчица на пиве, которую подают к традиционным белым сосискам.
Еще слаще на вкус горчица американская. Ее делают из белых семян, добавляя чуточку уксуса, очень много сахара и подкрашивая куркумой. Любят американцы этот вкус так сильно, что в штате Висконсин даже отмечают День горчицы.
Что касается пользы или вреда для здоровья, тут все индивидуально. Конечно, при язве или гастрите увлекаться приправами не стоит, но вообще горчица улучшает перистальтику кишечника, что хорошо во время бурных застолий. Подробнее о полезных свойствах горчицы смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
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