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    В зоне поисков пропавшего судна «Восток» найден похожий на плот предмет

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    В зоне поисков пропавшего судна «Восток» найден похожий на плот предмет

    В зоне поисков пропавшего судна «Восток» найден похожий на плот предмет

    В акватории Японского моря, где ведется операция по поиску траулера «Восток», самолет обнаружил предмет, похожий на плот.

    За двое суток спасатели обследовали более 10 тысяч квадратных километров акватории. О ходе операции рассказали в Морском спасательно-координационном центре во Владивостоке.

    Представитель Морского спасательно-координационном центра во Владивостоке: «Самолет обнаружил предмет, похожий на плот. Чтобы проверить, что именно там находится к месту направились судна „Кунашир“ и „Спасатель Заборщиков“. Вертолеты возвращаются на базу, идет замена бортов».

    По информации ТАСС, в компании «ДВ-флот», которая владеет пропавшим судном, о находке уже знают.

    Станислав Мальчевский, генеральный директор компании «ДВ-флот»: «Сейчас туда идут суда-спасатели. Хода им до этого места часа три, после этого будет известно, что там».

    смотретьВ районе пропажи «Востока» находят спасательные круги
    В районе пропажи «Востока» находят спасательные круги
    Ранее стало известно, что группировка судов, которые участвуют в поисках траулера «Восток» в Японском море, расширена. В район вышел теплоход Сахалинского морского пароходства «Кунашир». Он присоединится к судну «Феско». С воздуха территорию осматривают экипажи вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Погода в районе поисков постепенно улучшается.

    Траулер «Восток» пропал утром 25 января. На его борту 20 человек. По мнению экспертов, судно могло затонуть из-за обледенения.

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