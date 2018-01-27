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    Наводнение в Париже: проводится эвакуация людей и музейных экспонатов. Париж, Франция, выставки и музеи, наводнения, стихийные бедствия, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНаводнение в Париже: проводится эвакуация людей и музейных экспонатов

    Наводнение в Париже: проводится эвакуация людей и музейных экспонатов

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    Наводнение в Париже: проводится эвакуация людей и музейных экспонатов

    Наводнение в Париже: проводится эвакуация людей и музейных экспонатов

    Наводнение в Париже: проводится эвакуация людей и музейных экспонатов

      В эти выходные во французской столице ожидается пик паводка. Уровень воды в Сене может достичь 6 метров.

      В Париже введены особые меры безопасности. Из наиболее опасных мест проводится эвакуация людей. Власти города остановили судоходное движение по Сене, из-за чего простаивают туристические корабли, закрыт доступ к набережным. Главные музеи Парижа — Орсэ и Лувр — пока работают, однако последний закрыл отдел исламского искусства, расположенный на нижнем уровне.

      Знаменитый дворец Пти-Пале, расположенный в центре, все же начал эвакуацию произведений искусства. Как сообщил его директор, в безопасные места переместили около 5 тысяч экспонатов. Ростуризм призывает путешественников учитывать информацию о наводнениях во Франции при планировании поездок.

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