Наводнение в Париже: проводится эвакуация людей и музейных экспонатов

В эти выходные во французской столице ожидается пик паводка. Уровень воды в Сене может достичь 6 метров.

В Париже введены особые меры безопасности. Из наиболее опасных мест проводится эвакуация людей. Власти города остановили судоходное движение по Сене, из-за чего простаивают туристические корабли, закрыт доступ к набережным. Главные музеи Парижа — Орсэ и Лувр — пока работают, однако последний закрыл отдел исламского искусства, расположенный на нижнем уровне.



Знаменитый дворец Пти-Пале, расположенный в центре, все же начал эвакуацию произведений искусства. Как сообщил его директор, в безопасные места переместили около 5 тысяч экспонатов. Ростуризм призывает путешественников учитывать информацию о наводнениях во Франции при планировании поездок.