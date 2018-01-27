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    В Белоруссии открылась посвященная немецкой оккупации выставка. Белоруссия, Вторая мировая война, выставки и музеи, живопись и художники, история, холокост. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Белоруссии открылась посвященная немецкой оккупации выставка

    В Белоруссии открылась посвященная немецкой оккупации выставка

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    В Белоруссии открылась посвященная немецкой оккупации выставка

    В Белоруссии открылась посвященная немецкой оккупации выставка

    В Белоруссии открылась посвященная немецкой оккупации выставка

      Сегодня — Международный день памяти жертв холокоста. В Белоруссии по этому случаю открыли выставку работ, которые рассказывают о зверствах фашистов во времена оккупации.

      Экспозиция заработала в Витебске. Художник Меер Аксельрод начал писать эти картины в самый разгар войны.

      Ирина Воронова, директор арт-центра Марка Шагала в Витебске: «Мейеру Аксельроду посчастливилось не попасть ни в гетто, ни в лагеря смерти. Он пережил оккупацию в эвакуации, но тем не менее та информация, которую он получил от еврейских беженцев, в первую очередь из Польши, она настолько его потрясла, что он стал фиксировать рассказы об этих ужасах войны уже в 42–43 годах».

      Долгое время представленные на выставке экспонаты хранились в Израиле у наследников художника. Широкой публике в Белоруссии их показывают впервые. Выставка будет работать до конца февраля.

      По официальным данным, в годы Второй мировой только в Европе от рук нацистов погибли 6 миллионов евреев, хотя многие историки считают, что реальное число жертв в несколько раз больше.

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