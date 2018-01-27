Как в морозы сохранить тормоза и акустическую систему: секреты ухода за авто

Вода зимой коварна. Ленивый водитель, не счистивший как следует снег, а лишь смахнувший его дворниками, после стоянки в теплом паркинге магазина и ночи у подъезда рискует не попасть в машину. Снег на парковке растаял, вода затекла во все щели, а потом на улице замерзла.
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Воздух, остывая, выделяет влагу, которая оседает на стеклах и замерзает. Перед тем как зимой оставлять машину на ночь, охладите салон до уличной температуры и не поленитесь заранее обработать дверные уплотнители силиконовой смазкой.
Заливать в замки проникающую смазку или незамерзайку вредно. Эти жидкости гигроскопичны, впитывают влагу, которая снова замерзает. Потом замки надо обязательно продуть.
Водителям надо помнить, что нежелательно держать бак полупустым, так как образуется водяной конденсат, который попадет затем в электрический насос, там замерзнет и повредит его. В оставленной на морозе на ручнике машине при перепадах температур колодки могут примерзнуть, особенно на барабанных тормозах. Их придется отогревать выхлопными газами или снимать колесо, а потом обстукивать тормозной барабан.
Высокая громкость на морозе может убить колонки, если подмерзнет подвес акустической системы. Ее необходимо прогревать, изначально включая небольшую громкость. Подробности — в программе «Главная дорога».
Заливать в замки проникающую смазку или незамерзайку вредно. Эти жидкости гигроскопичны, впитывают влагу, которая снова замерзает. Потом замки надо обязательно продуть.
Водителям надо помнить, что нежелательно держать бак полупустым, так как образуется водяной конденсат, который попадет затем в электрический насос, там замерзнет и повредит его. В оставленной на морозе на ручнике машине при перепадах температур колодки могут примерзнуть, особенно на барабанных тормозах. Их придется отогревать выхлопными газами или снимать колесо, а потом обстукивать тормозной барабан.
Высокая громкость на морозе может убить колонки, если подмерзнет подвес акустической системы. Ее необходимо прогревать, изначально включая небольшую громкость. Подробности — в программе «Главная дорога».
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