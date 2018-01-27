Страдающей тяжелым недугом 6-летней Рите нужны деньги на курс реабилитации

Очень нужна помощь
6-летней Рите из Подмосковья. Девочка страдает серьезной патологией спинного мозга, этот недуг мешает ей ходить. Ребенок не сдается и мужественно переносит многочасовые тренировки, которые дают результат, но после очередной операции многое приходится начинать сначала. Девочке необходим курс реабилитации, который стоит почти 400 тысяч рублей.
Маргарита очень похожа на маленькую фею. Она мечтает стать ею, когда вырастет, чтобы с помощью волшебной палочки или волшебного колечка вылечить всех больных детей. Пока же девочка передвигается по квартире с помощью костылей и аппарата, напоминающего экзоскелет из фильма об освоении других планет.
Родись Маргарита обычным ребенком, она наверняка уже стала бы чемпионкой в своей возрастной категории. Шесть дней в неделю она занимается минимум по 5 часов, лишь один выходной — воскресенье.
Любовь Бородай, мама Маргариты Бородай: «Как ребенок родился, нам умный врач из тушинской больницы сказал: „Либо вы работаете наравне с олимпийскими чемпионами, либо ребенок лежит. И мы стали работать“».
Когда Рита только появилась на свет, ее родителям врачи сказали, что она вряд ли протянет и две недели, но затем забрали свои слова обратно. У этой девочки — неистребимое желание жить полноценной жизнью.
Любовь Бородай: «Она очень хочет ходить. И ей очень нравится, как детки бегают, играют в прятки, катаются на коньках и лыжах. Все это у нас в планах на будущее».
Сейчас Маргариту приглашают приступить к тренировкам в детской параолимпийской команде. Неважно, какой вид спорта она выберет, с ее упорством она добьется результата везде.
Маргарите, что называется, повезло с родителями. Мама Люба по несколько часов каждый день занимается с дочкой, а папа Игорь оказался с руками и своими силами создает аппараты для скорейшей реабилитации любимой дочери.
Однако даже у Маргариты иногда появляется усталость от постоянной работы и изнуряющих тренировок. За 2,5 года было 5 сложнейших операций. После недавнего хирургического вмешательства обретенная было способность делать самостоятельные шаги вновь оказалась утеряна. Все надо начинать с нуля. Иногда даже Рита не верит в успех. Мама подарила дочке пластмассовое колечко. В трудное время она с его помощью загадывает желание, которое каждый раз сбывается.
Маргарита очень часто смотрит в окно на играющих на улице девочек. Она уверена, когда-то и она сможет выйти во двор и играть с подругами, которые пока с ней даже не знакомы.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, чтобы вернуть способность ходить, утерянную после операции, Маргарите необходим курс реабилитации в центре «Вместе с мамой». Его стоимость составляет 390 тысяч рублей. Родители уже потратили все свои средства на лечение дочери, теперь осталась надежда на помощь телезрителей.
Маргарита успокаивает маму, что загадает желание на волшебном колечке от феи и все будет хорошо. Чтобы помочь девочке, отправьте СМС на короткий номер 3949 с суммой пожертвования. Например: 350.
Родись Маргарита обычным ребенком, она наверняка уже стала бы чемпионкой в своей возрастной категории. Шесть дней в неделю она занимается минимум по 5 часов, лишь один выходной — воскресенье.
Любовь Бородай, мама Маргариты Бородай: «Как ребенок родился, нам умный врач из тушинской больницы сказал: „Либо вы работаете наравне с олимпийскими чемпионами, либо ребенок лежит. И мы стали работать“».
Когда Рита только появилась на свет, ее родителям врачи сказали, что она вряд ли протянет и две недели, но затем забрали свои слова обратно. У этой девочки — неистребимое желание жить полноценной жизнью.
Любовь Бородай: «Она очень хочет ходить. И ей очень нравится, как детки бегают, играют в прятки, катаются на коньках и лыжах. Все это у нас в планах на будущее».
Сейчас Маргариту приглашают приступить к тренировкам в детской параолимпийской команде. Неважно, какой вид спорта она выберет, с ее упорством она добьется результата везде.
Маргарите, что называется, повезло с родителями. Мама Люба по несколько часов каждый день занимается с дочкой, а папа Игорь оказался с руками и своими силами создает аппараты для скорейшей реабилитации любимой дочери.
Однако даже у Маргариты иногда появляется усталость от постоянной работы и изнуряющих тренировок. За 2,5 года было 5 сложнейших операций. После недавнего хирургического вмешательства обретенная было способность делать самостоятельные шаги вновь оказалась утеряна. Все надо начинать с нуля. Иногда даже Рита не верит в успех. Мама подарила дочке пластмассовое колечко. В трудное время она с его помощью загадывает желание, которое каждый раз сбывается.
Маргарита очень часто смотрит в окно на играющих на улице девочек. Она уверена, когда-то и она сможет выйти во двор и играть с подругами, которые пока с ней даже не знакомы.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, чтобы вернуть способность ходить, утерянную после операции, Маргарите необходим курс реабилитации в центре «Вместе с мамой». Его стоимость составляет 390 тысяч рублей. Родители уже потратили все свои средства на лечение дочери, теперь осталась надежда на помощь телезрителей.
Маргарита успокаивает маму, что загадает желание на волшебном колечке от феи и все будет хорошо. Чтобы помочь девочке, отправьте СМС на короткий номер 3949 с суммой пожертвования. Например: 350.
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