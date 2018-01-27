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    Один человек погиб при пожаре на севере Москвы

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    Один человек погиб при пожаре на севере Москвы

    Один человек погиб при пожаре на севере Москвы

    Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме на севере столицы. В результате пожара один человек погиб. Об этом сообщили в ГУМЧС РФ по Москве.

    Сообщение о возгорании по адресу Волоколамское шоссе дом 15/22 поступило в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций ГУМЧС РФ по Москве ночью 27 января.

    Пресс-служба ГУМЧС РФ по Москве:     «Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили по данному адресу горение в квартире на шестом этаже 12-этажного дома».

    Пожарным удалось не допустить распространения огня. Уточняется, что тушение осложнялось сильной захламленностью помещения. Из квартиры был спасен ребенок, его передали медикам скорой помощи.

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