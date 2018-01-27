Дороги России решено сделать безопасными для водителей и пешеходов

Ни один человек не должен погибнуть на дорогах России к 2030 году. Такая цель заявлена в новой стратегии безопасности дорожного движения. Нас ждут перемены в законах, на дорогах и в головах.
За ближайшие 7 лет в стане должны погибать втрое меньше людей, а к 2030 году не должно быть ни одного ДТП с летальным исходом. Сейчас в России за год дороги уносят жизни почти 19 тысяч человек.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Поведение на дорогах, отношение водителей друг к другу остается очень разным. Мы обязаны принять все меры для того, чтобы развернуть вот эту линию поведения в более цивилизованную сторону».
От МВД через полгода ждут подробный план работы: продолжится борьба с пьянством и превышением скорости, должны улучшить качество обучения новичков и повысить требования к техосмотру.
Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства РФ: «Для этого есть все возможности, включая современные способы организации движения, некоторые возможности искусственного интеллекта, возможности транспорта, который будет появляться и становиться безопасным для граждан».
Снижать скорость продолжат с помощью новых камер, станут строже наказания, причем и не только штрафы, но и цена ОСАГО для нарушителей. Важно ускорить помощь пострадавшим, привлекать самих водителей для контроля за лихачами, а главное — изменить отношение общества к тем, кто демонстративно игнорирует нормы безопасности.
Максим Едрышов, представитель комитета защиты прав автомобилистов Свердловской области: «Вполне реально сделать так, что нарушать правила дорожного движения будет просто позорно. Люди должны понимать, что безопасность — это дело каждого из нас, это всех нас касается. Если видят пьяного водителя, то, на мой взгляд, обязанность любого гражданина — сообщить о пьяном водителе».
Сейчас в России коэффициент социального риска невероятно высок — почти 14 погибших на 100 тысяч населения. Этот показатель в 4 раза ниже у стран, которые считаются лидерами по безопасности.
Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики: «То, что мы достигнем нуля, будет что-то вроде олимпийского рекорда. Ну, не возьмем мы этот олимпийский рекорд, но то, что мы встроимся в тренд безопасных стран мира, это будет отличным результатом».
Тем временем в Госдуме до сих пор не принят целый ряд законопроектов, в том числе касающихся внедрения сервиса «Народный инспектор» и штрафов за опасное вождение. Подробности — в программе «Главная дорога».
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Поведение на дорогах, отношение водителей друг к другу остается очень разным. Мы обязаны принять все меры для того, чтобы развернуть вот эту линию поведения в более цивилизованную сторону».
От МВД через полгода ждут подробный план работы: продолжится борьба с пьянством и превышением скорости, должны улучшить качество обучения новичков и повысить требования к техосмотру.
Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства РФ: «Для этого есть все возможности, включая современные способы организации движения, некоторые возможности искусственного интеллекта, возможности транспорта, который будет появляться и становиться безопасным для граждан».
Снижать скорость продолжат с помощью новых камер, станут строже наказания, причем и не только штрафы, но и цена ОСАГО для нарушителей. Важно ускорить помощь пострадавшим, привлекать самих водителей для контроля за лихачами, а главное — изменить отношение общества к тем, кто демонстративно игнорирует нормы безопасности.
Максим Едрышов, представитель комитета защиты прав автомобилистов Свердловской области: «Вполне реально сделать так, что нарушать правила дорожного движения будет просто позорно. Люди должны понимать, что безопасность — это дело каждого из нас, это всех нас касается. Если видят пьяного водителя, то, на мой взгляд, обязанность любого гражданина — сообщить о пьяном водителе».
Сейчас в России коэффициент социального риска невероятно высок — почти 14 погибших на 100 тысяч населения. Этот показатель в 4 раза ниже у стран, которые считаются лидерами по безопасности.
Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики: «То, что мы достигнем нуля, будет что-то вроде олимпийского рекорда. Ну, не возьмем мы этот олимпийский рекорд, но то, что мы встроимся в тренд безопасных стран мира, это будет отличным результатом».
Тем временем в Госдуме до сих пор не принят целый ряд законопроектов, в том числе касающихся внедрения сервиса «Народный инспектор» и штрафов за опасное вождение. Подробности — в программе «Главная дорога».
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