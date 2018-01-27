Владимир Высоцкий привил сыну страсть к автомобилям

Легендарный поэт и актер Владимир Высоцкий не был образцовым водителем. Он гонял по городу на дикой скорости, разбивал роскошные и редкие машины одну за другой. Его сын, актер и режиссер Никита Высоцкий рассказал, передается ли дорожный азарт по наследству.
Свой белый внедорожник он называет мобильным офисом. Важно, чтобы внутри было просторно.
Никита Высоцкий, актер: «Я слышал много разговоров о том, что большие машины выбирают неуверенные в себе люди, чтобы про них думали, что они сами большие. Мне нравится расстояние между головой и потолком».
Внедорожник Никиты Высоцкого неспешно плывет по столичным улицам. Там, где в 70-е молнией пролетал на легендарном небесно-синем Mercedes его отец.
Никита Высоцкий: «Я езжу очень по-пенсионерски. Я совсем другой. И мне нравилось в нем то, чего во мне нет. Он ездил быстро, было ощущение, что он везде чуть-чуть опаздывает».
Папа и заразил маленького Никиту страстью к автомобилям. Увлечь он мог любого.
Никита Высоцкий: «У него появился Mercedes спортивный, каких точно не было ни у кого. Он сидит за рулем, вдруг и поворачивается начинает там что-то делать. А мы едем в это время! Я говорю: папа, дорога же, ты смотри! Он так спокойно берет руль и отвечает: я ж тебе говорю, это удивительная машина, у нее автопилот, можно вообще за руль не держаться. Я поверил ему!»
Только спустя 10 лет Никита понял, как лихо отец его разыграл.
Никита Высоцкий: «Я в Германии на какой-то тусовке театральной возьми да скажи, что у отца моего был Mercedes с автопилотом. Они на меня смотрят, кто-то смеялся. Не бывает никакого автопилота у машины».
В своих автомобилях Никита Высоцкий ценит практичность. Он специально выбрал дизель, чтобы экономить на топливе.
Никита Высоцкий: «У меня всегда с собой костюм, пиджак, портфель и много всего ненужного. Фотографии какие-то».
В огромном багажнике умещается целый гардероб: аккуратно висит одежда, есть зонтик и полотенца. Подробнее об автомобильных пристрастиях Никиты Высоцкого смотрите в программе «Главная дорога».
Никита Высоцкий, актер: «Я слышал много разговоров о том, что большие машины выбирают неуверенные в себе люди, чтобы про них думали, что они сами большие. Мне нравится расстояние между головой и потолком».
Внедорожник Никиты Высоцкого неспешно плывет по столичным улицам. Там, где в 70-е молнией пролетал на легендарном небесно-синем Mercedes его отец.
Никита Высоцкий: «Я езжу очень по-пенсионерски. Я совсем другой. И мне нравилось в нем то, чего во мне нет. Он ездил быстро, было ощущение, что он везде чуть-чуть опаздывает».
Папа и заразил маленького Никиту страстью к автомобилям. Увлечь он мог любого.
Никита Высоцкий: «У него появился Mercedes спортивный, каких точно не было ни у кого. Он сидит за рулем, вдруг и поворачивается начинает там что-то делать. А мы едем в это время! Я говорю: папа, дорога же, ты смотри! Он так спокойно берет руль и отвечает: я ж тебе говорю, это удивительная машина, у нее автопилот, можно вообще за руль не держаться. Я поверил ему!»
Только спустя 10 лет Никита понял, как лихо отец его разыграл.
Никита Высоцкий: «Я в Германии на какой-то тусовке театральной возьми да скажи, что у отца моего был Mercedes с автопилотом. Они на меня смотрят, кто-то смеялся. Не бывает никакого автопилота у машины».
В своих автомобилях Никита Высоцкий ценит практичность. Он специально выбрал дизель, чтобы экономить на топливе.
Никита Высоцкий: «У меня всегда с собой костюм, пиджак, портфель и много всего ненужного. Фотографии какие-то».
В огромном багажнике умещается целый гардероб: аккуратно висит одежда, есть зонтик и полотенца. Подробнее об автомобильных пристрастиях Никиты Высоцкого смотрите в программе «Главная дорога».
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