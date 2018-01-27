В Германии санкции против России сравнили с «мертвой лошадью»

Премьер-министры двух немецких земель высказались за поэтапную отмену антироссийских санкций, навязанных Евросоюзом.
На встрече глав правительств восточных федеральных земель Германии в Берлине премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов сравнил санкции против России с «мертвой лошадью, на которой никуда не уедешь». Он отметил, что решить проблемы на Украине таким образом не удастся. При этом немецким предприятиям все равно приходится расплачиваться за санкционную политику ЕС, пишет Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten.
Премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф заявил, что восточногерманским землям нужно выработать единый курс в отношении антироссийских санкций.
В материале издания отмечается, что заявления политиков обусловлены тем, что восточногерманские компании традиционно поддерживают связи с российскими, и санкции наносят серьезный удар по бизнесу.
Заявления о необходимости отмены антироссийских санкций звучат в Европе все чаще. Буквально на днях о пересмотре отношений с РФ заговорил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он поддержал внесенное ранее предложение главы внешнеполитического ведомства Германии Зигмара Габриэля начать поэтапное снятие санкций. А Национальное собрание Франции и вовсе голосовало за отмену санкций еще два года назад.
Премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф заявил, что восточногерманским землям нужно выработать единый курс в отношении антироссийских санкций.
В материале издания отмечается, что заявления политиков обусловлены тем, что восточногерманские компании традиционно поддерживают связи с российскими, и санкции наносят серьезный удар по бизнесу.
Заявления о необходимости отмены антироссийских санкций звучат в Европе все чаще. Буквально на днях о пересмотре отношений с РФ заговорил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он поддержал внесенное ранее предложение главы внешнеполитического ведомства Германии Зигмара Габриэля начать поэтапное снятие санкций. А Национальное собрание Франции и вовсе голосовало за отмену санкций еще два года назад.
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