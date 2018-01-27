Курды заявили об уничтожении турецкого танка под сирийским Африном

Бойцы курдских отрядов «Сил народной самообороны» уничтожили танк турецких вооруженных сил в районе Раджу на севере провинции Алеппо. Об этом сообщил официальный представитель КСС Африна Рейзан Хеду.
Рейзан Хеду, официальный представитель КСС: «Наши бойцы смогли уничтожить турецкий танк, устроив засаду в районе между деревнями Камраш и Амара в окрестностях Раджу».
Представитель Министерства здравоохранения Турции заявил, что в ходе операции в сирийском Африне погибли трое турецких военных, еще 16 получили ранения, передает РИА Новости. Они находятся на стационарном лечении.
Напомним, Анкара проводит в районе сирийского города Африна операцию под названием «Оливковая ветвь». Турецкие ВВС уже поразили больше 150 целей курдских формирований на северо-западе страны и перешли к наземной части операции. В ней участвуют бронетехника и спецназ.
По данным турецких военных, курдские отряды «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» при поддержке США создают в регионе собственную армию и фактически собственное государство, что нарушает национальные интересы Турции и целостность Сирии. В ООН уже заявили, что готовятся провести в Африне полномасштабную гуманитарную операцию.
Представитель Министерства здравоохранения Турции заявил, что в ходе операции в сирийском Африне погибли трое турецких военных, еще 16 получили ранения, передает РИА Новости. Они находятся на стационарном лечении.
Напомним, Анкара проводит в районе сирийского города Африна операцию под названием «Оливковая ветвь». Турецкие ВВС уже поразили больше 150 целей курдских формирований на северо-западе страны и перешли к наземной части операции. В ней участвуют бронетехника и спецназ.
По данным турецких военных, курдские отряды «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» при поддержке США создают в регионе собственную армию и фактически собственное государство, что нарушает национальные интересы Турции и целостность Сирии. В ООН уже заявили, что готовятся провести в Африне полномасштабную гуманитарную операцию.
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