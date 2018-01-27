«Принтер взбесился»: в Совфеде прокомментировали новые санкции США

Председатель Комитета по международным делам в СФ РФ Константин Косачев отметил, что количество принимаемых США решений по санкциям с каждым днем растет. По его словам, «американский санкционный принтер взбесился», а санкционная политика стала хаотичной.
Константин Косачев, сенатор: «В последнее время американский санкционный принтер явно взбесился и штампует соответствующие решения аки пчелка, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх. Не отстают и минфин с госдепом, выпускающие в тираж все новые и новые санкционные решения, воспринимаемые уже как сакральный ритуал и не более чем».
Он также добавил, что санкционная политика США сегодня носит «хаотичный характер», и ограничения появляются на всех направлениях, где есть или могут быть интересы США.
Константин Косачев: «На российском направлении минфин продолжает методично „дожимать“ украинский и крымский сюжеты, и это про вчерашние новости из Вашингтона».
Косачев пояснил, что цель США — сдержать Россию и взбодрить Европу, «все сильнее сомневающуюся в самоценности трансатлантической солидарности».
Константин Косачев: «Суть одна. Доказать, что „США закон не писан“. Или вот так. „Друзьям — все, врагам — закон“. С твердым обозначением безальтернативности перехода из первой категории во вторую всех, кто осмелится США перечить».
Ранее стало известно, что США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине. В новом списке оказались 21 гражданин РФ и Украины, а также компании. В МИД РФ заявили, что попытки Соединенных Штатов оказать влияние на Россию с помощью санкций не принесли и не принесут результатов. Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов отметил, что санкционная политика США не сможет остановить развитие Крыма.
Он также добавил, что санкционная политика США сегодня носит «хаотичный характер», и ограничения появляются на всех направлениях, где есть или могут быть интересы США.
Константин Косачев: «На российском направлении минфин продолжает методично „дожимать“ украинский и крымский сюжеты, и это про вчерашние новости из Вашингтона».
Косачев пояснил, что цель США — сдержать Россию и взбодрить Европу, «все сильнее сомневающуюся в самоценности трансатлантической солидарности».
Константин Косачев: «Суть одна. Доказать, что „США закон не писан“. Или вот так. „Друзьям — все, врагам — закон“. С твердым обозначением безальтернативности перехода из первой категории во вторую всех, кто осмелится США перечить».
Ранее стало известно, что США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине. В новом списке оказались 21 гражданин РФ и Украины, а также компании. В МИД РФ заявили, что попытки Соединенных Штатов оказать влияние на Россию с помощью санкций не принесли и не принесут результатов. Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов отметил, что санкционная политика США не сможет остановить развитие Крыма.
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