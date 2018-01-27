Пять человек погибли при пожаре Пермском крае

Пять человек стали жертвами пожара в поселке Ильинский в Пермском крае. Среди погибших есть дети.
Пожар произошел в ночь на субботу. Горели дом и баня деревянного жилого дома.
Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю: «К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики, работники электрических сетей. В 02:00 местного времени (00:00 мск) пожар был ликвидирован».
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
Пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю: «На пожаре погибли пять человек, в том числе дети, число погибших детей уточняется. Возбуждено уголовное дело, проводится осмотр места происшествия».
Ущерб и причины пожара устанавливаются.
Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю: «К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики, работники электрических сетей. В 02:00 местного времени (00:00 мск) пожар был ликвидирован».
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
Пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю: «На пожаре погибли пять человек, в том числе дети, число погибших детей уточняется. Возбуждено уголовное дело, проводится осмотр места происшествия».
Ущерб и причины пожара устанавливаются.
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