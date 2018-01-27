Россия ожидает положительного ответа ООН по участию в конгрессе в Сочи

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что Антониу Гутерриш примет окончательное решение об участии всемирной организации в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи после того, как ему доложат о результатах переговоров в Вене. В МИД РФ сообщили, что Россия рассчитывает на положительное решения генсека.
Сергей Вершинин, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ: «В связи с важным заявлением специального посланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Вене Россия ожидает решения генерального секретаря ООН о положительном ответе на приглашение ООН принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи».
Ранее сообщалось, представители оппозиции решили бойкотировать конгресс, пишет ТАСС
Конгресс сирийского нацдиалога пройдет в Сочи 29–30 января. Ожидается, что число его участников составит около 1,5 тысяч человек. Кроме сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей, в том числе ООН. Одна из задач этого мероприятия — создание комиссии по разработке конституции САР.
Ранее сообщалось, представители оппозиции решили бойкотировать конгресс, пишет ТАСС
Конгресс сирийского нацдиалога пройдет в Сочи 29–30 января. Ожидается, что число его участников составит около 1,5 тысяч человек. Кроме сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей, в том числе ООН. Одна из задач этого мероприятия — создание комиссии по разработке конституции САР.
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