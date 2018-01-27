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    Сирийская оппозиция отказалась от участия в конгрессе нацдиалога в Сочи

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    • Фото: Reuters © 2018, Osman Orsal
    Сирийская оппозиция отказалась от участия в конгрессе нацдиалога в Сочи

    Сирийская оппозиция отказалась от участия в конгрессе нацдиалога в Сочи

    Сирийская оппозиция отказалась от участия в конгрессе нацдиалога в Сочи
  • Фото: Reuters © 2018, Osman Orsal

    • Сирийская оппозиция решила отказаться от участия в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи, запланированном на 29–30 января.

    Высший комитет по переговорам: «Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией 29–30 января».



    Конгресс сирийского нацдиалога пройдет в Сочи 29–30 января. Ожидается, что число его участников составит около 1,5 тысяч человек. Кроме сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей, в том числе ООН. Одна из задач этого мероприятия — создание комиссии по разработке конституции САР.


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