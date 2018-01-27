Постпред США при ООН отреагировала на слухи о любовной связи с Трампом

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли опровергла слухи о любовной связи с президентом Дональдом Трампом. Сообщения об этом появились после публикации скандальной книги Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».
Майкл Вулфа в эфире телеканала HBO намекнул, что у президента США есть отношения на стороне. Он не стал называть имя, но указал на абзац своей книги, где оно названо. Читатели быстро вычислили, что речь идет о Никки Хейли. Вулф, в частности, пишет, что постпред проводила много времени наедине с Трампом на борту его самолета.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Это абсолютная неправда. Я была на борту номер один всего один раз, вместе со мной в помещении (с Трампом) находились еще несколько человек».
В интервью изданию Politico она заявила, что успешные женщины часто сталкиваются с подобными слухами. При этом Хейли отметила, что они «крайне оскорбительны» и «отвратительны».
Книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В ней, в частности, говорится, что целью президентских выборов было сделать Трампа «самым знаменитым в мире человеком», а победа не входила в планы команды. Большой резонанс также вызвали отрывки из интервью с бывшим советником Трампа Стивеном Бэнноном, который не скупился на оскорбления в адрес президента и его дочери Иванки.
После публикации некоторых отрывков в СМИ, Трамп заявил, что не давал Вулфу доступа в Белый дом или интервью для книги. Он также обвинил автора во лжи. Адвокат Трампа направил издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Это абсолютная неправда. Я была на борту номер один всего один раз, вместе со мной в помещении (с Трампом) находились еще несколько человек».
В интервью изданию Politico она заявила, что успешные женщины часто сталкиваются с подобными слухами. При этом Хейли отметила, что они «крайне оскорбительны» и «отвратительны».
Книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В ней, в частности, говорится, что целью президентских выборов было сделать Трампа «самым знаменитым в мире человеком», а победа не входила в планы команды. Большой резонанс также вызвали отрывки из интервью с бывшим советником Трампа Стивеном Бэнноном, который не скупился на оскорбления в адрес президента и его дочери Иванки.
После публикации некоторых отрывков в СМИ, Трамп заявил, что не давал Вулфу доступа в Белый дом или интервью для книги. Он также обвинил автора во лжи. Адвокат Трампа направил издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги.
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