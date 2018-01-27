На холодильники для самолета Трампа потратят $24 млн

Почти в 24 миллиона долларов обойдутся бюджету новые холодильники для самолета президента США. Такие данные внесены в базу данных о госзакупках Пентагона.
Компания Boeing получила в декабре 2017 года контракт на 23,7 миллиона долларов на разработку, производство, установку и испытания холодильников для самолета, которым пользуется глава государства.
Отмечается, что требования к холодильникам предъявляются особые. Например, как сообщает ресурс Defense One, пять больших холодильников могут включать более 25 отделений, а всего на борту должно храниться не менее 3 000 обедов. Этими запасами находящиеся на борту должны питаться несколько недель. Это мера предосторожности на случай непредвиденных ситуаций.
Холодильники, которые находятся на борту президентского самолета сейчас, были установлены еще в 1990 году, и специалисты считают их недостаточно надежными.
Ранее в США произошел скандал из-за того, что представители Белого дома попросили у нью-йоркского музея Guggenheim дать в аренду картину Ван Гога «Пейзаж со снегом», чтобы украсить покои Дональда и Меланьи Трамп. Представители музея заявили, что полотно передать не смогут. И предложили отдать Трампу унитаз, покрытый 18-каратным золотом: настоящий, работающий. Куратор музея Нэнси Спектор ранее неоднократно высказывалась против политики президента США, а сам Трамп известен своей любовью к предметам из золота.
Отмечается, что требования к холодильникам предъявляются особые. Например, как сообщает ресурс Defense One, пять больших холодильников могут включать более 25 отделений, а всего на борту должно храниться не менее 3 000 обедов. Этими запасами находящиеся на борту должны питаться несколько недель. Это мера предосторожности на случай непредвиденных ситуаций.
Холодильники, которые находятся на борту президентского самолета сейчас, были установлены еще в 1990 году, и специалисты считают их недостаточно надежными.
Ранее в США произошел скандал из-за того, что представители Белого дома попросили у нью-йоркского музея Guggenheim дать в аренду картину Ван Гога «Пейзаж со снегом», чтобы украсить покои Дональда и Меланьи Трамп. Представители музея заявили, что полотно передать не смогут. И предложили отдать Трампу унитаз, покрытый 18-каратным золотом: настоящий, работающий. Куратор музея Нэнси Спектор ранее неоднократно высказывалась против политики президента США, а сам Трамп известен своей любовью к предметам из золота.
Комментарии