СМИ сообщили о перехвате зашифрованных сообщений в мессенджерах в Германии

Федеральное ведомство по уголовным делам при МВД Германии использует для доследственных проверок троянскую программу, которая позволяет обходить шифрование и перехватывать сообщения пользователей в мессенджерах.

По информации издания Sueddeutsche Zeitung, система работы очень проста: программа делает снимки экрана устройства с текстом переписки, после чего отсылает их на сервер.



Газета сообщает, что сотрудникам правоохранительных органов стали доступны, например, сообщения мессенджера Whatsapp, который считается безопасным с точки зрения сохранения тайны личной переписки.



Ранее СМИ сообщали, что немецкие специалисты нашли способ проникнуть в приватные групповые чаты WhatsApp. Согласно результатам исследования, имея доступ к серверам приложения, пользователь может добавлять в приватные чаты участников без одобрения администраторов. Однако, в этом случае участники все равно получат уведомление о том, что к беседе присоединился новый пользователь.