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    Жилой дом обрушился из-за пожара в ЯНАО

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    Жилой дом обрушился из-за пожара в ЯНАО

    Жилой дом обрушился <nobr>из-за</nobr> пожара в ЯНАО

    Двухэтажный многоквартирный жилой дом загорелся сегодня в населенном пункте Пангоды Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В результате пожара произошло обрушение. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

    В настоящее время пожарным удалось ликвидировать открытое горение, но здание сильно пострадало от огня.

    Пресс-служба МЧС: «Дом восстановлению не подлежит, идет обрушение по всей площади».

    По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, РИА Новости. Из дома были эвакуированы 65 человек, они находятся в пунктах временного размещения.

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