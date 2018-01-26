Жилой дом обрушился из-за пожара в ЯНАО

Двухэтажный многоквартирный жилой дом загорелся сегодня в населенном пункте Пангоды Надымского района
Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В результате пожара произошло обрушение. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
В настоящее время пожарным удалось ликвидировать открытое горение, но здание сильно пострадало от огня.
Пресс-служба МЧС: «Дом восстановлению не подлежит, идет обрушение по всей площади».
По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, РИА Новости. Из дома были эвакуированы 65 человек, они находятся в пунктах временного размещения.
Пресс-служба МЧС: «Дом восстановлению не подлежит, идет обрушение по всей площади».
По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, РИА Новости. Из дома были эвакуированы 65 человек, они находятся в пунктах временного размещения.
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