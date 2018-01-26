Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  

    Водитель BMW сбил подростка на севере Москвы

    комментировать

    Водитель BMW сбил подростка на севере Москвы

    Водитель BMW сбил подростка на севере Москвы

    Водитель иномарки сбил 15-летнего подростка в Хорошевском районе столицы.

    Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла в проезде Березовой рощи. Сообщение об аварии поступило в 19:35. Водитель с места ДТП не скрывался, отметили в ГИБДД.

    На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru