Водитель BMW сбил подростка на севере Москвы

Водитель иномарки сбил
15-летнего подростка в Хорошевском районе столицы.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла в проезде Березовой рощи. Сообщение об аварии поступило в 19:35. Водитель с места ДТП не скрывался, отметили в ГИБДД.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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