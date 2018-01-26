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    Следственный комитет заинтересовался делом о питерской стройке на костях. Великая Отечественная война, Санкт-Петербург, дороги, расследование, скандалы, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСледственный комитет заинтересовался делом о питерской стройке на костях

    Следственный комитет заинтересовался делом о питерской стройке на костях

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    Следственный комитет заинтересовался делом о питерской стройке на костях

    Следственный комитет заинтересовался делом о питерской стройке на костях

      По факту строительства дорожной развязки на месте воинского захоронения близ Пулковских высот может появиться первое уголовное дело.

      Экономическая полиция увидела в действиях замглавы администрации Пушкинского района Дениса Матвеева превышение должностных полномочий.

      Материалы направлены в Следственный комитет для принятия дальнейшего решения. Проверку начали после обращения депутата Андрея Анохина.

      Стройка на Петербургском шоссе попала в топ новостей после того, как бульдозеры подняли на поверхность останки солдат. Несмотря на то, что факт существования захоронения подтверждается учетной карточкой и актом уточнения границ, в интервью НТВ Денис Матвеев заявлял, что в архивах Минобороны соответствующих документов нет. Сейчас работы на объекте остановлены.

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