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    Представители ОНФ вошли во все региональные предвыборные штабы Путина. Общероссийский народный фронт, Путин, выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПредставители ОНФ вошли во все региональные предвыборные штабы Путина

    Представители ОНФ вошли во все региональные предвыборные штабы Путина

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    Представители ОНФ вошли во все региональные предвыборные штабы Путина

    Представители ОНФ вошли во все региональные предвыборные штабы Путина

    Представители ОНФ вошли во все региональные предвыборные штабы Путина

      Представители Общероссийского народного фронта вошли в предвыборные штабы Владимира Путина во всех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

      Штабы уже активно работают. Например, в Краснодарском крае работу штаба координируют 5 доверенных лиц Путина, в том числе художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

      Виктор Захарченко, худрук государственного академического Кубанского казачьего хора: «Выборы — это знаменательное событие. И 18 марта абсолютно каждый гражданин должен почувствовать: „А я гражданин России или нет?“».

      Всего в России открыли 85 предвыборных штабов Владимира Путина.

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