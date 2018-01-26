Представители ОНФ вошли во все региональные предвыборные штабы Путина

Представители Общероссийского народного фронта вошли в предвыборные штабы Владимира Путина во всех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

Штабы уже активно работают. Например, в Краснодарском крае работу штаба координируют 5 доверенных лиц Путина, в том числе художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.



Виктор Захарченко, худрук государственного академического Кубанского казачьего хора: «Выборы — это знаменательное событие. И 18 марта абсолютно каждый гражданин должен почувствовать: „А я гражданин России или нет?“».



Всего в России открыли 85 предвыборных штабов Владимира Путина.