Трамп удивил участников форума в Давосе сдержанностью своей речи

Президент США выступил с широко анонсированной речью перед закрытием саммита. Многие ждали от него сенсаций. Но весь посыл Трампа свелся все к тому же лозунгу о величии Америки, с которым он шел на выборы.
Трамп удивил участников форума в Давосе своим спокойствием и сдержанностью, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Трамп не пугал, не сводил счеты. Президент США мало кого критиковал и вообще вел себя не столько как политик, сколько как бизнесмен, кем в принципе и является. Несмотря на весь миролюбивый характер его речи, новые антироссийские санкции все же были обнародованы.
Главной темой в речи Трампа стали инвестиции, причем инвестиции исключительно в американскую экономику, что вполне логично с позиции президента США.
Дональд Трамп: «Америка — это место для ведения бизнеса. Так что приезжайте в Америку, где вы можете создавать и строить инновации. Я верю в Америку. Как президент США я всегда ставлю Америку на первое место, так же, как и лидеры других стран должны поставить свою страну на первое место. Но „Америка превыше всего“ не означает „только Америка“».
Самое любопытное, что, когда Трамп был успешным бизнесменом, в Давос его не приглашали, зато любили в мире значительно больше. Сейчас ситуация иная, и спустя год после избрания все это по-прежнему удивляет американского президента.
Дональд Трамп: «Когда я занимался бизнесом, ко мне всегда очень хорошо относилась пресса. И только после того, как я стал политиком, я понял, какими подлыми, злыми и лживыми могут быть СМИ».
«Подлые, лживые СМИ» явно не простят ему этой фразы. Ведь это они в свое время писали про то, что политика Трампа — это политика национальных приоритетов, а также про то, что многополярный мир — это уж точно не про Трампа. Но сегодня, отвечая на вопрос, планирует ли он выстраивать диалог с Россией, Трамп ответил, что все-таки надеется на это. Тем не менее санкции против России были введены спустя два часа после его выступления.
Андрей Костин, председатель правления ПАО «Банк ВТБ»: «Трамп, видимо, учел характер Давоса в целом. Потому что это площадка для глобального обсуждения. Был очень аккуратен, хотя мы знаем, что он может сказать дай бог как. Он говорил о том, что Америка должна быть первой, но, будучи первой, она, безусловно, поможет всему миру развиваться, повысит темпы экономического роста, будет бороться с бедностью».
Обещавший встречу с Трампом в Давосе Пётр Порошенко в своем репертуаре — пытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Сколько раз он говорил о том, что их полноценные переговоры с Трампом в Давосе — вопрос решенный, но потом ситуация все-таки изменилась. Он понял, что так оптимистично высказываться не стоило, и объявил, что встреча состоится на полях форума. В результате украинский президент довольствовался встречей с некими представителями американской делегации.
Подробности — в видеоматериале.
Главной темой в речи Трампа стали инвестиции, причем инвестиции исключительно в американскую экономику, что вполне логично с позиции президента США.
Дональд Трамп: «Америка — это место для ведения бизнеса. Так что приезжайте в Америку, где вы можете создавать и строить инновации. Я верю в Америку. Как президент США я всегда ставлю Америку на первое место, так же, как и лидеры других стран должны поставить свою страну на первое место. Но „Америка превыше всего“ не означает „только Америка“».
Самое любопытное, что, когда Трамп был успешным бизнесменом, в Давос его не приглашали, зато любили в мире значительно больше. Сейчас ситуация иная, и спустя год после избрания все это по-прежнему удивляет американского президента.
Дональд Трамп: «Когда я занимался бизнесом, ко мне всегда очень хорошо относилась пресса. И только после того, как я стал политиком, я понял, какими подлыми, злыми и лживыми могут быть СМИ».
«Подлые, лживые СМИ» явно не простят ему этой фразы. Ведь это они в свое время писали про то, что политика Трампа — это политика национальных приоритетов, а также про то, что многополярный мир — это уж точно не про Трампа. Но сегодня, отвечая на вопрос, планирует ли он выстраивать диалог с Россией, Трамп ответил, что все-таки надеется на это. Тем не менее санкции против России были введены спустя два часа после его выступления.
Андрей Костин, председатель правления ПАО «Банк ВТБ»: «Трамп, видимо, учел характер Давоса в целом. Потому что это площадка для глобального обсуждения. Был очень аккуратен, хотя мы знаем, что он может сказать дай бог как. Он говорил о том, что Америка должна быть первой, но, будучи первой, она, безусловно, поможет всему миру развиваться, повысит темпы экономического роста, будет бороться с бедностью».
Обещавший встречу с Трампом в Давосе Пётр Порошенко в своем репертуаре — пытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Сколько раз он говорил о том, что их полноценные переговоры с Трампом в Давосе — вопрос решенный, но потом ситуация все-таки изменилась. Он понял, что так оптимистично высказываться не стоило, и объявил, что встреча состоится на полях форума. В результате украинский президент довольствовался встречей с некими представителями американской делегации.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии