«Трехрукая» Опра Уинфри с обложки Vanity Fair поддержала «трехногую» Риз Уизерспун

Уважаемые голливудские звезды сегодня стали предметом насмешек — и все
из-за обложки свежего номера Vanity Fair. На фото, сделанном для этого журнала знаменитым фотографом Энни Лейбовиц, образы некоторых звезд получились в прямом смысле избыточными. Специальный голливудский выпуск задумывался как пафосная поддержка движения против сексуальных домогательств. Но вместо кинодрамы проект обернулся фотофарсом.
«12 выдающихся звезд», — гласит обложка самого знаменитого звездного журнала, сделанная самым знаменитым звездным фотографом. Пересчитываем — не сходится. Их 13! Кого же не посчитали? Может, Роберта Де Ниро, скромно сидящего в углу? Или Николь Кидман в ногах у Опры Уинфри?
Вообще-то, их должно было быть вообще 14. Но в последний момент, по признанию редакции, пришлось вырезать с обложки Джеймса Франко — обладателя «Золотого глобуса», которого после церемонии обвинили в сексуальных домогательствах и поспешно убрали из претендентов на «Оскар», а теперь вырезают отовсюду, как когда-то Кевина Спейси.
Теперь можно было бы сказать, что на обложке не осталось ничего лишнего — но нет! Великолепная Риз Уизерспун, актриса и продюсер замечательного сериала «Большая маленькая ложь», оказывается, умудрялась обманывать весь мир, скрывая страшную правду — у нее три ноги!
Смотрим внимательно на следующий снимок. Неподражаемая Опра Уинфри, предполагаемый кандидат в президенты США, — оказывается, тоже сверхчеловек: две ее руки лежат на коленях, а подругу Риз Уизерспун она обнимает третьей! А может, это не ее? В выборах американского президента, как водится, всегда видят чью-то руку.
Обе актрисы, кстати, с юмором восприняли то, что журнал перестарался с фотошопом.
Риз Уизерспун: «Все теперь знают, что у меня три ноги. Надеюсь, вы примете меня такой, какая есть».
Опра Уинфри: «Я принимаю твою третью ногу. Ты же принимаешь мою третью руку».
Актриса Зендая на обложке тоже преобразилась. Правда ей, наоборот, не прибавили, а убавили ногу.
Оскандалившийся выпуск, кстати, посвящен искренности и поиску настоящего себя. Однако ввиду вновь открывшихся обстоятельств, интервью звезд, записанные во время фотосессии, заиграли новыми красками.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Марины Казанцевой.
Вообще-то, их должно было быть вообще 14. Но в последний момент, по признанию редакции, пришлось вырезать с обложки Джеймса Франко — обладателя «Золотого глобуса», которого после церемонии обвинили в сексуальных домогательствах и поспешно убрали из претендентов на «Оскар», а теперь вырезают отовсюду, как когда-то Кевина Спейси.
Теперь можно было бы сказать, что на обложке не осталось ничего лишнего — но нет! Великолепная Риз Уизерспун, актриса и продюсер замечательного сериала «Большая маленькая ложь», оказывается, умудрялась обманывать весь мир, скрывая страшную правду — у нее три ноги!
Смотрим внимательно на следующий снимок. Неподражаемая Опра Уинфри, предполагаемый кандидат в президенты США, — оказывается, тоже сверхчеловек: две ее руки лежат на коленях, а подругу Риз Уизерспун она обнимает третьей! А может, это не ее? В выборах американского президента, как водится, всегда видят чью-то руку.
Обе актрисы, кстати, с юмором восприняли то, что журнал перестарался с фотошопом.
Риз Уизерспун: «Все теперь знают, что у меня три ноги. Надеюсь, вы примете меня такой, какая есть».
Опра Уинфри: «Я принимаю твою третью ногу. Ты же принимаешь мою третью руку».
Актриса Зендая на обложке тоже преобразилась. Правда ей, наоборот, не прибавили, а убавили ногу.
Оскандалившийся выпуск, кстати, посвящен искренности и поиску настоящего себя. Однако ввиду вновь открывшихся обстоятельств, интервью звезд, записанные во время фотосессии, заиграли новыми красками.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Марины Казанцевой.
Комментарии