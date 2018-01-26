В Чечне начал работу первый в республике горнолыжный курорт

Сегодня в 80 километрах от Грозного торжественно открыли всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи». Перепад высот там составляет примерно 200 метров.

Колорит на курорте особый. Отель, например, выстроили в виде Вайнахской башни. Кататься можно и взрослым, и детям. Обновить трассы доверили опытным лыжникам и сноубордистам. Канатную дорогу тестировал лично глава республики Рамзан Кадыров.



Строительство первой очереди курорта обошлось в один миллиард рублей. Построены кресельная канатная дорога с перевозкой 1500 человек в час и три лыжные трассы: для профессионалов, любителей и детей.



Чтобы туристы, которых на курорте очень ждут, не заблудились, пятизвездочный отель построили в форме национальной башни. Согласно проекту, площадь курорта составляет 1500 гектаров. При завершении всех начатых объектов «Ведучи» сможет принимать в день до пяти тысяч человек:



В прошлом году в Чечне побывали 80 тысяч туристов. Там очень надеются, что сейчас их станет в разы больше. Первый горнолыжный курорт, построенный недалеко от Аргунского ущелья, снимет вопрос, где отдыхать.



