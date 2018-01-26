Правительство разрешило рекламировать в СМИ вина из стран ЕАЭС

В средствах массовой информации разрешат рекламу не только российского вина, но и произведенного в странах Евразийского экономического союза.

Сегодня правительство одобрило законопроект, который разрешает рекламировать в СМИ вино, произведенное в странах ЕАЭС из их собственного винограда. То есть это продукция Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.



Сейчас реклама алкоголя в СМИ запрещена. Несколько исключений прописаны только для пива, а также вина и шампанского, произведенного в России из российского же винограда.



Теперь власти решили уравнять в правах отечественных виноделов с их коллегами из ЕАЭС. Правда, пока из Армении в Россию приходит в основном коньяк, из Белоруссии — плодово-ягодные вина, а с букетами киргизских и казахских вин знакомы только избранные.