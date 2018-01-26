Мать с сыном-инвалидом вынуждены замерзать в доме без газа

В Ленобласти не могут газифицировать дом, в котором проживает Наталья Тищенко и ее сын — инвалид-колясочник . Из-за того, что проект газопровода не утвердили, а на общественных слушаниях проект критикуют соседи, ситуация не может разрешиться уже три года.

В городе Всеволожске в одном квартале рядом с элитным жилым комплексом стоят несколько деревянных домов, в которых до сих пор топят печки, чтобы согреться. В одном из таких живет Наталья Тищенко с сыном-инвалидом. Много лет она пытается добиться, чтобы им провели газ, но безуспешно.



Провести магистральный газ в дом Наталья пытается с 2013 года. В 2015-м их адрес включают в государственную программу. Приезжает комиссия из чиновников, которая обещает женщине: в 2016-м к отопительному сезону их квартиру обеспечат голубым топливом. И начинают переносить сроки.



От дома, где живет Наталья с сыном-инвалидом, до газовой трубы всего 50 метров. Казалось бы, протянуть ее до их жилища — сущие пустяки. Тем более, когда из областного бюджета уже выделены деньги. Но нет. Восемь месяцев понадобилось на то, чтобы сделать проект. А теперь выяснилось: этот проект никуда не годится.



В администрации сегодня говорят: они бы справились раньше. Но то законодательство поменяется, то на общественных слушаниях новые обстоятельства выяснятся.



Сергей Гармаш, первый заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район»: «Там есть соседка, которая против того, чтобы таким образом проложить газопровод. Она написала во все инстанции, и нам этот проект планировки не утвердили. Поэтому сейчас мы ищем пути, каким образом этот газопровод можно было бы быстро построить».



Часть газопровода вдоль улицы проложат за счет казны. А вот трубу от забора до дома Наталья будет прокладывать за свой счет. В администрации ей пообещали помочь с субсидиями. Но на это, говорит женщина, уйдет год. В ситуацию неожиданно вмешался депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, который обещал не только помочь решить вопрос с отоплением, но и с социальной помощью, передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.