Опубликовано скандальное фото Барака Обамы 13-летней давности

Put another way, Obama met with Farrakhan at a Congressional Black Caucus meeting in 2005, and not a single person in attendance leaked that information until now. https://t.co/MytQ1PsuAm pic.twitter.com/aMLoKDmdc1 — Jim Geraghty (@jimgeraghty) 25 января 2018 г.

Отмечается, что снимок в 2005 году сделал фотограф Аския Мухаммад. Однако он не стал его распространять, поскольку опасался за карьеру Обамы (тогда будущий американский президент был сенатором от Иллинойса).На снимке Обама стоит рядом с лидером радикальной организации «Нация ислама» Луисом Фарраханом. Этого человека неоднократно обвиняли в расизме по отношению к белым и антисемитизме.По словам Мухаммада, отказаться от публикации снимка его попросили представители фракции чернокожих в Конгрессе. В итоге он поклялся сохранить тайну и скрывал фото не только до выборов, но и все время президентства Обамы.Барак Обама занимал пост президента США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Впервые он был избран в ноябре 2008-го, а в 2012 году переизбрался на второй срок.