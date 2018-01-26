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    Опубликовано скандальное фото Барака Обамы 13-летней давности

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    Опубликовано скандальное фото Барака Обамы <nobr>13-летней</nobr> давности

    Опубликовано скандальное фото Барака Обамы 13-летней давности

    Опубликовано скандальное фото Барака Обамы <nobr>13-летней</nobr> давности
  • Фото: Associated Press © 2018, Nam Y. Huh

    • В Сети появилась фотография Барака Обамы, которая в свое время могла стоить ему политической карьеры. Об этом пишет издание North Star News Today.

    Отмечается, что снимок в 2005 году сделал фотограф Аския Мухаммад. Однако он не стал его распространять, поскольку опасался за карьеру Обамы (тогда будущий американский президент был сенатором от Иллинойса).

    На снимке Обама стоит рядом с лидером радикальной организации «Нация ислама» Луисом Фарраханом. Этого человека неоднократно обвиняли в расизме по отношению к белым и антисемитизме.



    По словам Мухаммада, отказаться от публикации снимка его попросили представители фракции чернокожих в Конгрессе. В итоге он поклялся сохранить тайну и скрывал фото не только до выборов, но и все время президентства Обамы.

    Барак Обама занимал пост президента США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Впервые он был избран в ноябре 2008-го, а в 2012 году переизбрался на второй срок.

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