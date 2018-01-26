Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  

    Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи

    комментировать

    Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи

    Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном Де Мистурой.

    В МИД сообщили, что в ходе беседы Сергей Лавров и Стаффан Де Мистура подробно обсудили подготовку к конгрессу сирийского национального диалога, который откроется 29 января в Сочи.

    Министр подчеркнул особое значение этого мероприятия для политического урегулирования кризиса в Сирии в соответствии параметрами резолюции СБ ООН.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru