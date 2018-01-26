Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном Де Мистурой.
В МИД сообщили, что в ходе беседы Сергей Лавров и Стаффан Де Мистура подробно обсудили подготовку к конгрессу сирийского национального диалога, который откроется 29 января в Сочи.
Министр подчеркнул особое значение этого мероприятия для политического урегулирования кризиса в Сирии в соответствии параметрами резолюции СБ ООН.
Министр подчеркнул особое значение этого мероприятия для политического урегулирования кризиса в Сирии в соответствии параметрами резолюции СБ ООН.
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