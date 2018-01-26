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    Модные пенсионеры пройдутся по Александринке в нарядах от-кутюр. Санкт-Петербург, мода, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМодные пенсионеры пройдутся по Александринке в нарядах от-кутюр

    Модные пенсионеры пройдутся по Александринке в нарядах от-кутюр

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    Модные пенсионеры пройдутся по Александринке в нарядах <nobr>от-кутюр</nobr>

    Модные пенсионеры пройдутся по Александринке в нарядах от-кутюр

    Модные пенсионеры пройдутся по Александринке в нарядах <nobr>от-кутюр</nobr>

      Сегодня сцена петербургского драмтеатра станет подиумом. Здесь устроят дефиле для модников элегантного возраста 50+.

      Проект «Подиум зрелой красоты» привлек уже десятки дедушек и бабушек. Они готовы позитивно мыслить и преображаться. В этом году социокультурный проект решил поддержать Валентин Юдашкин.

      Среднестатистический российский пенсионер на примерках бывает нечасто. А на подиуме тем более но участникам проекта «Подиум зрелой красоты» повезло не только с точки зрения причастности к модной индустрии.

      Вячеслав Павлов в прошлом детдомовец примеряет аристократический образ впервые за 60 лет. Энергичный полковник МВД в отставке Джеймса Бонда пока не сыграл, зато на Родине пригодился: 20 раз снялся в эпизодах.

      Поначалу консультировал кинорежиссеров, а потом фактурного специалиста позвали в кадр. Немецкая марка одежды туда же. Выбрала из двух сотен претендентов именно его и разместила портрет на обложке каталога.

      Став моделью, полковник брутальности не утратил. Хотя о прекрасном мечтал с дембельских времен. Первую милицейскую зарплату потратил на элегантное штатское.

      Вячеслав Павлов, участник проекта «Подиум зрелой красоты»: «Я сшил костюм-тройку. В полку из всех у меня единственного был костюм. Зато я был свидетелем на всех свадьбах».

      Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Юлии Олещенко.

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