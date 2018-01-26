Модные пенсионеры пройдутся по Александринке в нарядах от-кутюр

Сегодня сцена петербургского драмтеатра станет подиумом. Здесь устроят дефиле для модников элегантного возраста 50+.

Проект «Подиум зрелой красоты» привлек уже десятки дедушек и бабушек. Они готовы позитивно мыслить и преображаться. В этом году социокультурный проект решил поддержать Валентин Юдашкин.



Среднестатистический российский пенсионер на примерках бывает нечасто. А на подиуме тем более но участникам проекта «Подиум зрелой красоты» повезло не только с точки зрения причастности к модной индустрии.



Вячеслав Павлов в прошлом детдомовец примеряет аристократический образ впервые за 60 лет. Энергичный полковник МВД в отставке Джеймса Бонда пока не сыграл, зато на Родине пригодился: 20 раз снялся в эпизодах.



Поначалу консультировал кинорежиссеров, а потом фактурного специалиста позвали в кадр. Немецкая марка одежды туда же. Выбрала из двух сотен претендентов именно его и разместила портрет на обложке каталога.



Став моделью, полковник брутальности не утратил. Хотя о прекрасном мечтал с дембельских времен. Первую милицейскую зарплату потратил на элегантное штатское.



Вячеслав Павлов, участник проекта «Подиум зрелой красоты»: «Я сшил костюм-тройку. В полку из всех у меня единственного был костюм. Зато я был свидетелем на всех свадьбах».



Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Юлии Олещенко.