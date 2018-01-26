Музыканты из Петербурга стали героями «дождливого» мультфильма

Фантастические музыканты прогулялись по дождливому Петербургу. Видео необычного променада по городским набережным набирает популярность в Сети.
Многие пользователи могли узнать в персонажах участников оркестра «Дивертисмент». Как рассказали в коллективе, сходство неслучайно. Рисуя своих героев, мультипликатор Иван Максимов использовал образы реальных людей. Для этого ему даже предоставили досье на каждого из артистов.
При этом участники оркестра не только выступили прототипами, но и записали саундтрек — арию из сюиты №3 Иоганна Себастьяна Баха. Результат совместного творчества получил название «Дивергенция D».
При этом участники оркестра не только выступили прототипами, но и записали саундтрек — арию из сюиты №3 Иоганна Себастьяна Баха. Результат совместного творчества получил название «Дивергенция D».
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