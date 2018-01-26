Реставрация дома Вавельберга в центре Петербурга переросла в скандал

Смольный запретил производить реставрацию в памятнике архитектуры начала ХХ века. Выяснилось, что у инвестора истек срок разрешительной документации. К тому же приспособление под отель ведется без авторского надзора.

Сегодня комитет по охране памятников (КГИОП) остановил реставрационные работы на крыше дома Вавельберга. Федеральный памятник архитектуры находится на углу Малой Морской улицы и Невского проспекта.



Выяснилось, что реставрация и приспособление дома Вавельберга под отель ведется незаконно. В этом сегодня признаются даже в самой компании-инвесторе. Срок действия разрешения на производство работ, выданное КГИОПом в 2015 году, истек еще летом прошлого года. Снова получить документы, позволяющие работать на объекте федерального значения, заказчику не удалось.



Охранное ведомство, уже предъявившее исковые требования, накануне в очередной раз зафиксировало нарушения. В фирме, обустраивающей здание, говорят, что проблемы связаны с закончившимся инвестиционным договором.



В свою очередь комитет по охране утверждает: они не могут дать согласия из-за того, что работы на объекте производятся без авторского надзора. Архитектор Рафаэль Даянов, чей проект реставрации и приспособления прошел Главгосэкспертизу, разорвал отношения с заказчиком и права на свои разработки не передавал. Документацию сегодня дорабатывает уже другая мастерская и реальные работы в доме Вавельберга сейчас ведутся по этому обновленному проекту, согласование которого еще не было.



Татьяна Протасова, административный директор компании-инвестора«: Мы оказались между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, мы должны выполнять взятые на себя инвестиционные обязательства. Потому что срок инвестдоговора закончился, его продление невозможно. Город настаивает, чтобы мы закончили здесь все ремонтные работы. В данный момент КГИОП отказывает нам по формальным признакам».



Напомним: поводом для выяснения обстоятельств проведения работ в доме Вавельберга послужили установленные на крыше леса. Однако выяснилось, что это лишь конструкции для укрытия. Никакого строительства нового мансардного этажа не предполагается.



Отметим, что сейчас в доме Вавельберга работает архитектор Алексей Михайлов. Его мастерская заключила договор на корректировку проекта. Именно на основе этой измененной документации, которую только планируют согласовать в Главгосэкспертизе, сегодня на объекте уже идет реставрация и приспособление здания под отель. Комитет по инвестициям, в отличие от комитета по охране памятников, надеется, что компании, работающей сегодня по сути незаконно, реставрацию удастся легализовать. Ведь их цель — сдать объект к 27 мая — Дню города. Видимо для решении такой задачи все средства хороши.



Корреспондент НТВ Катерина Правдина выясняла подробности громкого реставрационного скандала.





