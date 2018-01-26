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    В Москве пенсионерку на санях с собачьей упряжкой сбил полицейский автомобиль

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    В Москве пенсионерку на санях с собачьей упряжкой сбил полицейский автомобиль

    В Москве пенсионерку на санях с собачьей упряжкой сбил полицейский автомобиль

    Сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил пенсионерку, управлявшую собачьей упряжкой на востоке Москвы.

    Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве, авария произошла в столичном районе Метрогородок. Водитель, старший сержант полиции, управляя служебным автомобилем Renault Logan, столкнулся с женщиной 1954 года рождения, управлявшей собачьей упряжкой.

    Отмечается, что полицейский оказал пострадавшей первую помощь, вызвал медиков и сообщил о происшествии в дежурную часть. По факту ЧП проводится проверка.

    Уже установлено, что собачья упряжка двигалась навстречу служебному автомобилю. Непосредственно перед столкновением собака резко изменила направление движения, что и могло стать причиной аварии.

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