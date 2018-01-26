Журналисты в Давосе припомнили Трампу высказывание о «вонючих дырах»

Сегодня в Давосе заключительный день работы экономического форума. Перед участниками сессии появился Дональд Трамп. Он первый за последние 18 лет президент США, который добрался до форума.
Страсти по Трампу закипели еще до его прилета, а когда уж президент появился собственной персоной, его противники бросились в атаку. Только в этот раз словесную. Журналисты с порога закидали Трампа неприятными вопросами. Тот в ответ привычно обозвал всех создателями «фальшивых новостей» и удалился на двусторонние встречи.
Представители масс-медиа в долгу не остались и отыгрались на переговорах Трампа с главой Руанды. Кстати, это как раз одна из африканских стран, которые президент США назвал «вонючими дырами». Репортеры припомнили ему эти слова и отметили, что в этот раз глава Белого дома был подчеркнуто дружелюбен.
Обсуждают в Давосе сейчас и дорожный инцидент с автомобилем из кортежа Трампа. Машина чуть не сбила швейцарского полицейского, который хотел ее остановить.
Представители масс-медиа в долгу не остались и отыгрались на переговорах Трампа с главой Руанды. Кстати, это как раз одна из африканских стран, которые президент США назвал «вонючими дырами». Репортеры припомнили ему эти слова и отметили, что в этот раз глава Белого дома был подчеркнуто дружелюбен.
Обсуждают в Давосе сейчас и дорожный инцидент с автомобилем из кортежа Трампа. Машина чуть не сбила швейцарского полицейского, который хотел ее остановить.
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