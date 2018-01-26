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    Олег Дерипаска: Центробанк совершает большую ошибку. Эксклюзив НТВ. Дерипаска, банки, интервью, экономика и бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОлег Дерипаска: Центробанк совершает большую ошибку. Эксклюзив НТВ

    Олег Дерипаска: Центробанк совершает большую ошибку. Эксклюзив НТВ

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    Олег Дерипаска: Центробанк совершает большую ошибку. Эксклюзив НТВ

    Олег Дерипаска: Центробанк совершает большую ошибку. Эксклюзив НТВ

    Олег Дерипаска: Центробанк совершает большую ошибку. Эксклюзив НТВ

      Российский Центробанк должен последовать примеру американского Минфина, который объявил, что экономике США выгоден слабый доллар. Об этом в интервью НТВ на форуме в Давосе заявил владелец холдинга «Базовый элемент» Олег Дерипаска. По его мнению, денежную политику вообще пора менять.

      Олег Дерипаска: «Центробанк делает большую ошибку. Я не знаю, что и как заставит их изменить свою стратегию, но если вы посмотрите на цифры… Если они реально угробили на рекапитализацию банковской системы 4,8 триллиона рублей! Представляете, что было бы с нашим сельским хозяйством, если бы оно получило хотя бы триллион рублей из этих почти пяти, которые они угробили? Или что было бы с промышленностью, если бы она могла получить триллион?»

      Полную версию интервью Олега Дерипаски смотрите в «Итогах недели» с Ирадой Зейналовой в это воскресенье в 19 часов.

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