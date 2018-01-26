«Нигде не замешан»: тренеры Букина возмущены отстранением фигуриста

Российские спортсмены требуют от Международного олимпийского комитета назвать причины недопуска к играм.
Российский фигурист Иван Букин написал открытое письмо Томасу Баху и членам МОК. Спортсмен, которого не пригласили на Игры, попросил пересмотреть этот вопрос. На чем основано решение о недопуске, не знают даже его тренеры. Александр Свинин и Ирина Жук рассказали об этом в интервью видеоагентству Ruptly.
Александр Свинин: «Мы абсолютно не понимаем на чем. Потому что он никогда нигде не был замешан ни в каких скандалах допинговых. То есть абсолютно никаких причин».
Ирина Жук: «Седых волос точно прибавилось. А еще и, наверное, несколько лет жизни потеряли, когда узнали эту новость».
Иван Букин выступает в танцах на льду, к его партнерше Александре Степановой претензий не было. Дуэт завоевал бронзу на прошедшем в Москве чемпионате Европы. Разбили и другую пару: Ксения Столбова и Фёдор Климов — олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях. Приглашение не получила Столбова.
Вслед за Букиным свое послание в МОК направил Виктор Ан. Шестикратный олимпийский чемпион, которого также не допустили к Играм в Пхёнчхане, возмущен тем, что спортивные чиновники не назвали причину этого решения.
Александр Свинин: «Мы абсолютно не понимаем на чем. Потому что он никогда нигде не был замешан ни в каких скандалах допинговых. То есть абсолютно никаких причин».
Ирина Жук: «Седых волос точно прибавилось. А еще и, наверное, несколько лет жизни потеряли, когда узнали эту новость».
Иван Букин выступает в танцах на льду, к его партнерше Александре Степановой претензий не было. Дуэт завоевал бронзу на прошедшем в Москве чемпионате Европы. Разбили и другую пару: Ксения Столбова и Фёдор Климов — олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях. Приглашение не получила Столбова.
Вслед за Букиным свое послание в МОК направил Виктор Ан. Шестикратный олимпийский чемпион, которого также не допустили к Играм в Пхёнчхане, возмущен тем, что спортивные чиновники не назвали причину этого решения.
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