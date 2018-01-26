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    «Нигде не замешан»: тренеры Букина возмущены отстранением фигуриста. МОК, Олимпиада, спорт, фигурное катание, шорт-трек. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Нигде не замешан»: тренеры Букина возмущены отстранением фигуриста

    «Нигде не замешан»: тренеры Букина возмущены отстранением фигуриста

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    «Нигде не замешан»: тренеры Букина возмущены отстранением фигуриста

    «Нигде не замешан»: тренеры Букина возмущены отстранением фигуриста

    «Нигде не замешан»: тренеры Букина возмущены отстранением фигуриста

      Российские спортсмены требуют от Международного олимпийского комитета назвать причины недопуска к играм.

      Российский фигурист Иван Букин написал открытое письмо Томасу Баху и членам МОК. Спортсмен, которого не пригласили на Игры, попросил пересмотреть этот вопрос. На чем основано решение о недопуске, не знают даже его тренеры. Александр Свинин и Ирина Жук рассказали об этом в интервью видеоагентству Ruptly.

      Александр Свинин: «Мы абсолютно не понимаем на чем. Потому что он никогда нигде не был замешан ни в каких скандалах допинговых. То есть абсолютно никаких причин».

      Ирина Жук: «Седых волос точно прибавилось. А еще и, наверное, несколько лет жизни потеряли, когда узнали эту новость».

      Иван Букин выступает в танцах на льду, к его партнерше Александре Степановой претензий не было. Дуэт завоевал бронзу на прошедшем в Москве чемпионате Европы. Разбили и другую пару: Ксения Столбова и Фёдор Климов — олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях. Приглашение не получила Столбова.

      смотретьВиктор Ан обратился с открытым письмом к МОК из-за недопуска на Игры
      Виктор Ан обратился с открытым письмом к МОК из-за недопуска на Игры
      Вслед за Букиным свое послание в МОК направил Виктор Ан. Шестикратный олимпийский чемпион, которого также не допустили к Играм в Пхёнчхане, возмущен тем, что спортивные чиновники не назвали причину этого решения.

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