Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    Слово воли: как немая девушка-инвалид стала ведущей на радио в Ярославле. СМИ, Ярославль, инвалиды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСлово воли: как немая девушка-инвалид стала ведущей на радио в Ярославле

    Слово воли: как немая девушка-инвалид стала ведущей на радио в Ярославле

    комментировать
    Слово воли: как немая <nobr>девушка-инвалид</nobr> стала ведущей на радио в Ярославле

    Слово воли: как немая девушка-инвалид стала ведущей на радио в Ярославле

    Слово воли: как немая <nobr>девушка-инвалид</nobr> стала ведущей на радио в Ярославле

      Воодушевляющая история об одном очень сильном человеке произошла в Ярославле. Там девушка с диагнозом ДЦП, которая не может говорить, стала ведущей местной радиостанции

      Олеся Павлик, ведущая программы «Наноновости»: «Я даже представить не могла, что с отсутствием вербальной речи можно быть ведущей на радио».

      Олеся Павлик не ходит и не говорит — у нее ДЦП. Она была преданной слушательницей местной радиостанции. Писала на форум радиостанции, участвовала в конкурсах.

      Дмитрий Савицкий, руководитель специальных проектов радиостанции: «Как раз именно поэтому мы и подумали, что как было бы классно прямо взять на работу».

      Один раз в неделю Олеся рассказывает радиослушателям о технологиях, гаджетах и мобильных приложениях для инвалидов. Буковка за буковкой Олеся одним пальцем на специальной клавиатуре набирает текст нового выпуска.

      Олеся Павлик: «Затем я его озвучиваю своим генератором речи и отправляю аудиофайлы Игорю, второму ведущему программы».

      Поначалу искусственный женский голос многим казался странным. Но сейчас все изменилось. Для Олеси ее программа — не просто про технологии и приложения.

      Олеся Павлик: «На самом деле она о том, что в нашем обществе очень много людей с ограниченными возможностями. Мы точно такие же, пусть и немного отличаемся телесно, но душа у нас такая же хрупкая, как у каждого живущего на этой планете. Мы тоже хотим жить счастливой и полноценной жизнью».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru