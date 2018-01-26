Слово воли: как немая девушка-инвалид стала ведущей на радио в Ярославле

Воодушевляющая история об одном очень сильном человеке произошла в Ярославле. Там девушка с диагнозом ДЦП, которая не может говорить, стала ведущей местной радиостанции

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СМИ

Ярославль

Олеся Павлик, ведущая программы «Наноновости»: «Я даже представить не могла, что с отсутствием вербальной речи можно быть ведущей на радио».



Олеся Павлик не ходит и не говорит — у нее ДЦП. Она была преданной слушательницей местной радиостанции. Писала на форум радиостанции, участвовала в конкурсах.



Дмитрий Савицкий, руководитель специальных проектов радиостанции: «Как раз именно поэтому мы и подумали, что как было бы классно прямо взять на работу».



Один раз в неделю Олеся рассказывает радиослушателям о технологиях, гаджетах и мобильных приложениях для инвалидов. Буковка за буковкой Олеся одним пальцем на специальной клавиатуре набирает текст нового выпуска.



Олеся Павлик: «Затем я его озвучиваю своим генератором речи и отправляю аудиофайлы Игорю, второму ведущему программы».



Поначалу искусственный женский голос многим казался странным. Но сейчас все изменилось. Для Олеси ее программа — не просто про технологии и приложения.



Олеся Павлик: «На самом деле она о том, что в нашем обществе очень много людей с ограниченными возможностями. Мы точно такие же, пусть и немного отличаемся телесно, но душа у нас такая же хрупкая, как у каждого живущего на этой планете. Мы тоже хотим жить счастливой и полноценной жизнью».