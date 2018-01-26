Посол США попросил о встречах с руководством России

Посол Хантсман: Буду рад встретиться в любое время, @advorkovich! pic.twitter.com/jhXaveMdPB — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 26 января 2018 г.

Об этом американское дипведомство заявило на своей странице в Twitter, разместив видеоролик.: «Запрошены следующие встречи: председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампредседателя правительства Игорь Шувалов, глава администрации президента РФ Антон Вайно, первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, министр энергетики Александр Новак, начальник Генштаба Валерий Герасимов».Кроме того, в списке — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Вероника Скворцова, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, и. о. губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и президент «Сбербанка» Герман Греф. А в подписи к видеоролику говорится, что Хантсман также будет рад встретиться в любое время с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем.В видеосообщении на странице посольства подчеркивается, что посол Хантсман верит в диалог и всегда готов встречаться с российскими официальными лицами.Ранее дипломат уже успел провести встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу, министром экономического развития Максимом Орешкиным, а также с послом России в США Анатолией Антоновым.