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    Москвичка разыскивает в Кызыле сына, которого похитил ее муж. Тува, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосквичка разыскивает в Кызыле сына, которого похитил ее муж

    Москвичка разыскивает в Кызыле сына, которого похитил ее муж

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    Москвичка разыскивает в Кызыле сына, которого похитил ее муж

    Москвичка разыскивает в Кызыле сына, которого похитил ее муж

    Москвичка разыскивает в Кызыле сына, которого похитил ее муж

      На поиски сына за пять тысяч километров отправилась жительница Москвы. Анастасия Тыкыл-Оол вместе с адвокатом пытается разыскать полуторагодовалого ребенка, которого отец увез в Кызыл.

      Женщина уверена, что родственники помогают ее супругу скрывать малыша. Иначе как объяснить тот факт, что ее вместе с приставами не рады были видеть в детском саду, а свекровь и вовсе отказалась открывать дверь. И это при том, что суд постановил: сын должен жить с матерью.

      Добиться ответов на вопросы, где прячут ее сына, и как он себя чувствует, Анастасия не смогла даже от адвоката своего мужа.

      По ее словам, раздоры в семье начались сразу после свадьбы. Причина — финансовая. Новоявленный супруг не мог найти себе работу по душе, при этом активно пользовался ее накоплениями на банковском счете. Во время очередной ссоры супруг выгнал ее из дома, а потом исчез с вещами и ребенком.

      В Кызыле поисками ребенка продолжат заниматься приставы. Если в ближайшие дни отец ребенка не выйдет на связь, вероятно, к делу подключатся полицейские.

      Подробности — в видеоматериале.

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