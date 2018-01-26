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    ЦИК вынес КПРФ предупреждение из-за незаконной агитации

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    ЦИК вынес КПРФ предупреждение из-за незаконной агитации

    ЦИК вынес КПРФ предупреждение <nobr>из-за</nobr> незаконной агитации

    Информационные бюллетени КПРФ, не оплаченные из фонда кандидата Павла Грудинина, были признаны незаконной агитацией.

    Центризбирком вынес КПРФ предупреждение из-за того, что в десятках регионов России были распространены 5 млн агитационных бюллетеней за кандидата Павла Грудинина. Они не были оплачены из фонда кандидата, что признали нарушением.

    Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что еще до изъятия этого тиража обратилась к лидеру коммунистической партии Геннадию Зюганову с просьбой устранить нарушение, передает РИА Новости.

    Элла Памфилова: «Когда до меня дошла эта информация, еще до ареста тиража, я специально лично позвонила Геннадию Андреевичу Зюганову и попросила его: „Посмотрите, пожалуйста, что-то там ваша юридическая служба не дорабатывает, чтобы не было этой ситуации“».

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    Памфилова также подчеркнула, что никаких претензий к содержанию агитматериалов КПРФ не возникало. Причиной стал именно источник финансирования.

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