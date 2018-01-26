ЦИК вынес КПРФ предупреждение из-за незаконной агитации

Информационные бюллетени КПРФ, не оплаченные из фонда кандидата Павла Грудинина, были признаны незаконной агитацией.
Центризбирком вынес КПРФ предупреждение из-за того, что в десятках регионов России были распространены 5 млн агитационных бюллетеней за кандидата Павла Грудинина. Они не были оплачены из фонда кандидата, что признали нарушением.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что еще до изъятия этого тиража обратилась к лидеру коммунистической партии Геннадию Зюганову с просьбой устранить нарушение, передает РИА Новости.
Элла Памфилова: «Когда до меня дошла эта информация, еще до ареста тиража, я специально лично позвонила Геннадию Андреевичу Зюганову и попросила его: „Посмотрите, пожалуйста, что-то там ваша юридическая служба не дорабатывает, чтобы не было этой ситуации“».
Памфилова также подчеркнула, что никаких претензий к содержанию агитматериалов КПРФ не возникало. Причиной стал именно источник финансирования.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что еще до изъятия этого тиража обратилась к лидеру коммунистической партии Геннадию Зюганову с просьбой устранить нарушение, передает РИА Новости.
Элла Памфилова: «Когда до меня дошла эта информация, еще до ареста тиража, я специально лично позвонила Геннадию Андреевичу Зюганову и попросила его: „Посмотрите, пожалуйста, что-то там ваша юридическая служба не дорабатывает, чтобы не было этой ситуации“».
Памфилова также подчеркнула, что никаких претензий к содержанию агитматериалов КПРФ не возникало. Причиной стал именно источник финансирования.
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